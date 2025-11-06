TV Echterdingen und SC Geislingen wollen aus dem Keller

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, rückt die Schnittstellen zwischen Titelrennen und Mittelfeld enger zusammen: Der Spitzenreiter ist gefordert, die eng gestaffelten Verfolger lauern.
Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr
TSV Ehningen empfängt VfL Sindelfingen – der Siebte mit 21 Punkten und hoher Torgefahr trifft auf den Sechsten mit 22 Punkten und solider Balance (26:22). Wer das Zentrum dominiert und Standards sauber ausspielt, setzt ein Zeichen Richtung Spitzenfeld.
Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten (25 Punkte, 29:17) geht als Aufstiegsanwärter in das Duell mit GSV Maichingen (13 Punkte), das vor allem defensive Stabilität sucht. Gelingt frühe Kontrolle im Mittelfeld, spricht vieles für klare Spielanteile der Favoriten.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Köngen führt mit 31 Punkten das Klassement an und bekommt es mit TSVgg Plattenhardt (13 Punkte, 11:25) zu tun. Geduld gegen tiefe Staffelung dürfte das Bild prägen, Kleinigkeiten bei zweiten Bällen entscheiden.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz wartet noch auf den ersten Zähler und trifft auf 1. FC Eislingen (25 Punkte, 31:18) mit deutlicher Offensivnote. Disziplin in der Restverteidigung ist für den Außenseiter Pflicht, sonst diktiert der Favorit das Tempo.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Böblingen (17 Punkte, 26:15) empfängt MTV Stuttgart (7 Punkte, 21:38), das im Abstiegskampf Konstanz sucht. Nutzt der Gastgeber seine Effizienz im letzten Drittel, werden die Räume für Konter schnell enger.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FV Sportfreunde Neuhausen (19 Punkte, 29:25) misst sich mit SV Waldhausen (23 Punkte), der durch knappe Resultate auffällt (19:18). Umschaltmomente und die Qualität der ersten Pässe nach Ballgewinn könnten das Kräfteverhältnis kippen.
So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Bernhausen (24 Punkte, 29:18) trifft auf TSV Bad Boll (20 Punkte, 21:19) im direkten Duell um die obere Tabellenhälfte. Wer die Flügel besser bindet und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft nach oben.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TV Echterdingen (9 Punkte, 14:27) steht gegen SC Geislingen (10 Punkte) unter Zugzwang. In einem Sechs-Punkte-Spiel auf Augenhöhe dürften defensive Fehlervermeidung und ruhige Aufbauphasen das Ergebnis bestimmen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________