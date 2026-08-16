TV Echterdingen schlägt zurück, GSV Maichingen bleibt unbesiegt

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Vor 510 Zuschauern sicherte sich der SC Geislingen einen überzeugenden Heimsieg gegen den FV Spfr Neuhausen. Die Begegnung blieb vor dem Seitenwechsel ohne Treffer, doch direkt nach der Pause schlug Geislingen zu. In der 46. Minute eröffnete Nkem Kelecti die Torfolge mit dem Treffer zum 1:0. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten in der 71. Minute durch Mert Özdemir auf 2:0. Den Schlusspunkt unter die vor allem im zweiten Durchgang Einbahnstraßen-Partie setzte Oladimeji Douye Adedapo in der 78. Minute zum 3:0-Endstand. ---

Eine klare Angelegenheit erlebten die 100 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Sindelfingen und dem SV Waldhausen. Die Sindelfinger erwischten einen starken Start und gingen in der 14. Minute durch Filippo Intemperante mit 1:0 in Führung, ehe Max Horn in der 31. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Tim Eckstein in der 50. Minute per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzte. Doch Sindelfingen antwortete prompt und antwortete mit Entschlossenheit: Artan Ademi stellte in der 65. Minute auf 3:1, ehe Agim Deskaj in der 70. Minute das Tor zum 4:1-Endstand markierte. ---

Vor 100 Zuschauern überrollte der FC Esslingen den Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II und feierte den ersten Dreier der jungen Spielzeit. Überragender Mann auf dem Platz war Florian Nikl, der die Hausherren in der 14. Minute mit 1:0 in Führung brachte und in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Gästen gelang in der 58. Minute durch Robin Parnitzke der Anschlusstreffer zum 2:1, doch der FC Esslingen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Erneut Florian Nikl baute den Vorsprung in der 79. Minute mit seinem dritten Tagestreffer auf 3:1 aus, bevor Ben Düdder in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte. ---

Im Duell vor 90 Zuschauern trennten sich der TSV Bad Boll und der TSGV Waldstetten mit einem Unentschieden. Alle Treffer fielen bereits in einer temporeichen Anfangsphase. Die Gäste aus Waldstetten erwischten den besseren Start, als Jonas Kurz in der 4. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Bad Boller ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits in der 9. Minute glich Fabio Malerba zum 1:1 aus. In der verbleibenden Spielzeit fielen keine weiteren Tore mehr, sodass es bei der letztlich Punkteteilung blieb. ---

Zwei Foulelfmeter entschieden das 1:1 zwischen SV Böblingen und TSV Bernhausen. Jamie-Noah Demir brachte Böblingen in der 58. Minute vom Punkt mit 1:0 in Führung. Bernhausen antwortete ebenfalls per Foulelfmeter: Ekrem Servi traf in der 79. Minute zum Ausgleich. In der 90. Minute sah Ognjen Trutic wegen Beleidigung die Rote Karte für Böblingen. Vor 100 Zuschauern blieb es beim Remis. Böblingen ist damit nach zwei Spieltagen weiter ungeschlagen, hat allerdings beide Partien nur unentschieden beendet. Zwei Punkte und 2:2 Tore bedeuten Rang zehn. TSV Bernhausen bleibt ebenfalls ohne Niederlage und steht nach seinem Auftaktsieg nun mit vier Punkten und 3:2 Toren auf Rang fünf. ---

Der TV Echterdingen hat auf seine Auftaktniederlage mit einem klaren 4:0 gegen TSV Weilimdorf reagiert. David Govorušić eröffnete in der 29. Minute und erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Danach übernahm Florian Dölker: In der 70. und 74. Minute traf er zweimal innerhalb von vier Minuten und machte den deutlichen Heimsieg vor 150 Zuschauern perfekt. Echterdingen springt damit mit drei Punkten und 5:2 Toren auf Rang sechs. Für TSV Weilimdorf verschärft sich dagegen der Fehlstart. Nach dem 1:3 gegen Sindelfingen folgte nun die zweite Niederlage ohne eigenen Treffer. Mit null Punkten und 1:7 Toren steht der Verbandsliga-Absteiger nach zwei Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. ---

Aufsteiger ASV Botnang hat mit dem 4:2 gegen den 1. FC Eislingen seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Florijan Lutolli brachte Eislingen in der 20. Minute in Führung, doch Daniel Schweizer glich bereits drei Minuten später aus. Michael Höschele drehte die Partie mit Treffern in der 30. und 65. Minute. Für die Schlussphase sind außerdem Tore von Robin Pauen in der 87. Minute und Yassir Bouflale in der vierten Minute der Nachspielzeit angegeben. Die gelieferten Tordaten sind dabei in ihrer Zwischenstand-Reihenfolge widersprüchlich: Pauens Treffer ist als 4:2, Bouflales späteres Tor als 4:1 ausgewiesen. Eine Korrektur lässt sich aus den Angaben nicht ableiten. Sicher ist der 4:2-Endstand. Botnang steht mit drei Punkten auf Rang acht, Eislingen mit einem Zähler auf Rang zwölf. ---