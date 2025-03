TV Echterdingen: Royal-Dominique Fennell und Mijo Tunjic geben Debüt

Die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Neustart erhielten bereits früh einen Dämpfer. Nach nur vier Minuten geriet der TV Echterdingen gegen den TSV Oberensingen in Rückstand. Lukas Linder brachte der Gäste in Führung. Acht Minuten später erhöhte Julian Miller auf 0:2 – eine kalte Dusche für die Gastgeber, die sich so viel vorgenommen hatten.

Fennell bringt Drittliga-Erfahrung

Mit der Verpflichtung von Royal-Dominique Fennell hatte sich der TV Echterdingen einen Routinier mit beeindruckender Vita gesichert. Der 35-Jährige absolvierte im Laufe seiner Karriere über 180 Spiele in den drei höchsten deutschen Spielklassen. Seine Karriere begann beim SSV Ulm in der U19-Bundesliga, ehe er über die zweite Mannschaft der Stuttgarter Kickers den Sprung in den Profikader schaffte.

Zwischen 2012 und 2016 spielte Fennell über 100-mal in der 3. Liga, unter anderem für die Stuttgarter Kickers, die Würzburger Kickers, den Halleschen FC und den VfR Aalen. Auch in der Regionalliga war er lange aktiv, bevor er zuletzt beim Donzdorfer JC in der Landesliga spielte. Dort überzeugte er mit Konstanz und Übersicht, was dem TVE in der aktuellen Situation Stabilität verleihen soll.

Im ersten Spiel für Echterdingen war Fennells Einfluss noch begrenzt. Im Mittelfeld gelang es ihm noch nicht, das Spiel zu ordnen oder entscheidende Impulse zu setzen.

Tunjic bringt starker Torquote mit

Auch Mijo Tunjic zählt zu den spektakulärsten Verpflichtungen innerhalb der Liga. Der 37-jährige Angreifer blickt auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurück: 2009/10 erzielte er 19 Treffer in der Regionalliga Süd für die Stuttgarter Kickers, später war er für Unterhaching, Rot-Weiß Erfurt, Elversberg und erneut für die Kickers aktiv.

In der Regionalliga Südwest traf Tunjic unter anderem für Elversberg (21 Tore in der Saison 2015/16) regelmäßig zweistellig. In den vergangenen Jahren war er in der Oberliga Baden-Württemberg für Göppingen und die Stuttgarter Kickers erfolgreich. Erst im Sommer war er zum Donzdorfer JC gewechselt, wo ihm neun Tore in 15 Spielen gelangen.

In Echterdingen erhofft man sich nun, dass Tunjic mit seiner Routine und Abschlussstärke für neue Impulse sorgt. Im Heimspiel gegen Oberensingen war davon noch wenig zu sehen. Er wurde nach 66 Minuten ausgewechselt.

Kaum Chancen, wenig Zugriff

Nach dem frühen Doppelschlag bemühte sich Echterdingen um Stabilität, doch setzte Oberensingen in der Schlussminute durch Elbasan Emerllahu mit dem Treffer zum 0:3 den Schlusspunkt vor 170 Zuschauern im Sportpark Goldäcker.

Tabelle bestätigt prekäre Lage

Mit der dreizehnten Saisonniederlage verschärft sich die Lage des TV Echterdingen im Abstiegskampf weiter. Bei nur drei Siegen und drei Unentschieden aus 19 Partien steht die Mannschaft mit zwölf Punkten weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 20:49 unterstreicht die Probleme in allen Mannschaftsteilen.

Trotz der Transfers zweier hochdekorierter Spieler bleibt die Trendwende vorerst aus. Die Integration der Neuzugänge braucht Zeit, doch die hat der TVE nicht im Übermaß. In den verbleibenden Spielen der Saison muss eine deutliche Steigerung folgen, um den drohenden Abstieg noch abwenden zu können.

Blick nach vorne: Auswärtsspiel in Ehingen

Am kommenden Samstag wartet mit dem SSV Ehingen-Süd der nächste Prüfstein. Der Tabellensechste wird dem TVE erneut alles abverlangen. Für Trainer Valentin Haug und sein Team gilt es nun, die Niederlage schnell aufzuarbeiten und sich auf die nächsten Aufgaben zu fokussieren. Anstoß in Ehingen ist am Samstag um 15 Uhr.