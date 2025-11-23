TV Echterdingen enttäuscht, TSV Bad Boll übernimmt fünften Rang

Zum Abschluss des 15. Spieltags setzte sich der TSV Bad Boll beim TV Echterdingen torreich, aber verdient mit 5:2 durch.

Vor 89 Zuschauern erkämpfte sich das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz ein hart erarbeitetes 1:1 und setzt damit im Abstiegskampf zumindest ein kleines Zeichen. Doch zunächst lief alles in die bekannte Richtung: In der 12. Minute brachte Filippo Intemperante die Gäste aus Maichingen mit 1:0 in Führung. Sontheim wirkte geschockt, kämpfte sich aber mit zunehmender Spieldauer zurück in die Partie. Die Belohnung folgte in der 67. Minute, als Jorgo Kentiridis zum 1:1 ausglich. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Mit Entschlossenheit holte die TSVgg Plattenhardt ein 2:0 gegen Aufstiegsanwärter Eislingen. In der 68. Minute sorgte Fabijan Krpan für das 1:0. Nur vier Minuten später legte Ekrem Servi in der 72. Minute das 2:0 nach und brachte Plattenhardt endgültig auf die Siegerstraße. Eislingen fand darauf keine Antwort mehr und musste erkennen, dass Plattenhardt an diesem Tag in den entscheidenden Momenten griffiger, zielstrebiger und entschlossener agierte. ---

Der Tabellenführer TSV Köngen musste sich im Heimspiel gegen den MTV Stuttgart mit einem 0:0 begnügen. Köngen fand weder die Lücken in der massiven MTV-Defensive noch die letzte Konsequenz im Abschluss. Stuttgart setzte auf kompaktes Verteidigen und gelegentliche Nadelstiche, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieben. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Bereits nach sechs Minuten brachte Fabio Malerba die Gäste in Führung. Diese hatte allerdings nicht lange Bestand, denn Laurenziu-Gheorghita Biemel glich per Elfmeter (18.) aus. Nach einer halben Stunde gelang Francisco Römpfer (27.) die erneute Führung für den TSV Bad Boll. Bis zum Pausenpfiff erhöhten Yannick Ruther (39.) und Noah Ascherl (42.) für den TSV zur 4:1-Pausenführung. Nach einer Stunde verkürzten die Hausherren durch Florian Dölker auf 2:4, doch mehr gelang nicht mehr. In der Schlussphase netzte Baran Ates (87.) zum Endstand.