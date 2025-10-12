 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Theo Textor (M.) schürt beim 3:0-Erfolg seines TV Dornholzhausen bei der SG Ehringshausen/Dillheim II einen Doppelpack. © Isabel Althof
TV Dornholzhausen feiert klaren Auswärtssieg in der B-Liga

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der zweithöchsten Spielklasse im Fußballkreis Wetzlar ist die SG Ehringshausen/Dillheim II chancenlos gegen den TVD. Dessen Toptorjäger sich nicht mit einem Tor zufrieden gibt +++

Ehringshausen. Die SG Ehringshausen/Dillheim II hat in der Fußball-B-Liga am Freitagabend in einer vorgezogenen Partei des 11. Spieltags eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den TV Dornholzhausen kassiert. Die SG hat damit die Chance vertan, im Tabellenkeller den Relegationsplatz zu verlassen, während der TV sich damit aus der gefährdeten Zone entfernt hat.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

