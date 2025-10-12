Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TV Dornholzhausen feiert klaren Auswärtssieg in der B-Liga
Teaser KLB WETZLAR: +++ In der zweithöchsten Spielklasse im Fußballkreis Wetzlar ist die SG Ehringshausen/Dillheim II chancenlos gegen den TVD. Dessen Toptorjäger sich nicht mit einem Tor zufrieden gibt +++
Ehringshausen. Die SG Ehringshausen/Dillheim II hat in der Fußball-B-Liga am Freitagabend in einer vorgezogenen Partei des 11. Spieltags eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den TV Dornholzhausen kassiert. Die SG hat damit die Chance vertan, im Tabellenkeller den Relegationsplatz zu verlassen, während der TV sich damit aus der gefährdeten Zone entfernt hat.