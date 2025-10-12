TV Dornholzhausen feiert klaren Auswärtssieg in der B-Liga

Ehringshausen. Die SG Ehringshausen/Dillheim II hat in der Fußball-B-Liga am Freitagabend in einer vorgezogenen Partei des 11. Spieltags eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den TV Dornholzhausen kassiert. Die SG hat damit die Chance vertan, im Tabellenkeller den Relegationsplatz zu verlassen, während der TV sich damit aus der gefährdeten Zone entfernt hat.