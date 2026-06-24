TV Donnern lädt zur Sportwoche Public Viewing am Donnerstag +++ Routiniers beim Kleinfeldturnier von FuPa Lüneburg · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser

Der TV Donnern lädt derzeit alle Fußballfreunde auf seine Sportwoche ein.

Der TV Donnern empfängt zum Marga-Gregor-Cup die SG FAW II, den TSV Stotel II sowie den TSV Wehdel II zum sportlichen Kräftemessen. Der Start in das Turnier am Dienstag verlief für den Gastgeber bereits nach Maß: Der TV Donnern setzte sich souverän mit 5:1 gegen den TSV Stotel II durch. In der zweiten Partie des Tages musste sich die SG FAW II in einem engen Duell dem TSV Wehdel II mit 1:2 geschlagen geben. Neben dem Marga-Gregor-Cup bietet die Sportwoche ein abwechslungsreiches Programm.

Nach den Partien am Donnerstag lädt der TV Donnern zur Live-Übertragung des WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador ein.

Am Freitag gehört der Rasen den Routiniers. Beim Kleinfeldturnier für Ü32- und Ü40-Mannschaften messen sich die erfahrenen Kicker und zeigen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Samstags rollt schon Mittags der Ball in Donnern. Um 13.30 geht der Marga-Gregor-Cup in die finale Phase.

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen des Alfred-Brünjes-Cup. Abends treten die Mannschaften des TSV Stotel, des Loxstedter Fußball Club Stinstedt, der SG FAW sowie des FC Geestland gegeneinander an.





Für das leibliche Wohl ist während der gesamten Sportwoche bestens gesorgt.