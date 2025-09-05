TV Dinklage will sich in der Top Fünf festsetzen

Die Gäste aus Ostfriesland reisen mit Rückenwind an. Zwar steht Esens in der Tabelle noch im unteren Bereich, doch das spiegelt nach Ansicht von Langemeyer nicht die wahre Stärke wider: „Sie sind sehr robust und körperlich stark. Das Ergebnis gegen Voxtrup, wo sie 4:0 gewonnen haben, spricht für sich. Mit dieser Euphorie werden sie auch bei uns auftreten.“

Für Dinklage gilt es, nach der Pokalenttäuschung vor heimischem Publikum wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Spiel freuen: „Wir wollen unseren Zuschauern attraktiven, offensiven Fußball bieten und unseren Weg konsequent weitergehen. Mit einem Sieg könnten wir uns in den Top 5 festsetzen – das ist das klare Ziel“, so Langemeyer.

Dabei sprechen die Duelle aus der Saison 23/24 und die Tabellensituation für die Hausherren. Platz fünf trifft auf Rang 13 und die vergangenen zwei Duelle konnte Esens nicht siegreich gestalten. Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr