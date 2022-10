TV Dinklage wieder zurück in der Spur 2:1 Auswärtssieg beim SV Holdorf

Weßling und Dödtmann treffen für den TVD

Der TV Dinklage hat am gestrigen Freitagabend beim Spiel in Hollage losgelegt wie die Feuerwehr.

Bereits nach 2 Minuten gab es die erste Einschusschance für den TVD. Averdam flankt in die Mitte auf Barz, aber der Ball kann zur Ecke geklärt werden. Nach 6 Minuten flankt dieses Mal Bastian Dödtmann auf Barz, aber wieder ist Bollmann zur Stelle und kann den Schuss abwehren. Und auch in Minute 9 scheitert Barz erneut an Bollmann, nachdem Weßling eine Flanke hereingebracht hatte.

Dann kam auch mal Holdorf zu einer kleinen Chance. Nach einem zu kurzen Rückpass kommt Rohe etwas in Bedrängnis, kann aber noch klären.

Lasse Barz war es dann wieder, der erneut eine Chance nicht im Tor unterbringen konnte. Aber Bollmann kann das Privatduell mit Barz erneut für sich entscheiden. So richtig warm geschossen vereitelt er dann auch eine weitere Chance für den TVD in der 16. Minute durch Espelage.

Das wäre dann jetzt eigentlich der Zeitpunkt für den SV Holdorf um ein Tor zu schießen, aber Dinklage erzielt tatsächlich selbst das Tor durch Bastian Dödtmann in der 28. Minute. Er hatte sich den Ball an der Mittellinie geschnappt und war durch das Mittelfeld und die Abwehr der Holdorfer spaziert und dieses tolle Solo dann mit dem längst fälligen 1:0 für den TVD gekrönt.

Kurz darauf hatte Barz erneut eine Chance, verfehlte mit einem Flugkopfball aber das Ziel knapp.