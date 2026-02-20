TV Dinklage verpflichtet Luca Dammeyer zur neuen Saison Aus der Jugend des SV Werder Bremen von NK · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Der TV Dinklage kann den ersten Sommer-Neuzugang vermelden: Mit Luca Dammeyer wechselt ein spielstarker zentraler Mittelfeldspieler vom SV Werder Bremen zum Landesligisten. Das gab der TVD via Instagram preis.

Der 2,5 Jahre lang für die Reserve der Bremer B- und A-Jugend in der Verbandsliga aktive Akteur bringt Vielseitigkeit mit, von der Sechser- über die Achter- bis zur Zehnerposition kann er im Zentrum eingesetzt werden, zudem ist auch ein Einsatz als Außenverteidiger möglich. Dammeyer beschreibt sich selbst wie folgt:

„Mich selbst würde ich als einen sehr ehrgeizigen Spieler beschreiben, der viele Bälle fordert, um das Spiel lenken zu können, der häufig die Bälle in die Schnittstelle sucht, aber auch ein Spiel zum richtigen Zeitpunkt beruhigen kann.“

Auf den TV Dinklage wurde er bei einem Auswärtsspiel aufmerksam.

„Ich bin auf den TVD aufmerksam geworden, weil ich bei eurem 4:0 Auswärtssieg in Oldenburg zugeschaut habe. Dabei hat mir gut gefallen, dass ihr mutigen und strukturierten Fußball gespielt habt, klare Abläufe drinnen hattet und man gemerkt hat, dass ihr wie eine Familie auf dem Platz seid.“ Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren die Gespräche mit den Verantwortlichen und das vorgestellte Konzept.

„In der kommenden Saison habe ich mich für Dinklage entschieden, weil mich das Konzept sehr angesprochen hat, ich gute Gespräche mit Trainer und Vorstand führen durfte und sie mir das Gefühl gegeben haben, mich hier weiterentwickeln zu dürfen.“