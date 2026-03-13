TV Dinklage verlängert mit Kohorst und Bahns

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TV Dinklage kann auch in der kommenden Saison auf Nils Kohorst und Jason Bahns setzen. Wie der Verein via Instagram bekannt gab, haben beide Spieler ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben.
Kohorst gehört beim TVD zu den wichtigen Akteuren auf der rechten Seite. Dort ist er sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar und bringt vor allem Tempo und körperliche Präsenz in das Spiel der Mannschaft. Bei 15 Einsätzen kommt er auf 1 Tor und startete 14 Mal von Beginn an.
Auch Jason Bahns bleibt dem Verein erhalten. Der Offensivspieler arbeitet aktuell an seinem Comeback nach einer Fußverletzung. Trotz der Verletzungspause konnte er in dieser Saison bereits zwei wichtige Treffer erzielen, darunter auch ein Tor beim 2:0-Derbysieg gegen BW Lohne. Bei zehn Einsätzen kam der 24-Jährige zehn Mal von der Bank und sorgt als Joker für Schwung.
Nils Kohorst begründet seine Verlängerung vor allem mit dem Teamgefüge im Verein: „Ich bleibe, weil wir eine mega Truppe und Zusammenhalt haben. Außerdem freue ich mich, mich maximal weiterzuentwickeln und das Beste aus der kommenden Saison rauszuholen.“
Auch Jason Bahns blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit: „Ich habe ein richtig gutes Gefühl für die nächste Saison. Sobald wir anfangen uns für unsere Spielweise zu belohnen, geht es erst richtig los. Ich bin fest überzeugt davon, dass uns das jetzt immer häufiger gelingen wird.“