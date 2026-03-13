TV Dinklage verlängert mit Kohorst und Bahns

Kohorst gehört beim TVD zu den wichtigen Akteuren auf der rechten Seite. Dort ist er sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar und bringt vor allem Tempo und körperliche Präsenz in das Spiel der Mannschaft. Bei 15 Einsätzen kommt er auf 1 Tor und startete 14 Mal von Beginn an.

Auch Jason Bahns bleibt dem Verein erhalten. Der Offensivspieler arbeitet aktuell an seinem Comeback nach einer Fußverletzung. Trotz der Verletzungspause konnte er in dieser Saison bereits zwei wichtige Treffer erzielen, darunter auch ein Tor beim 2:0-Derbysieg gegen BW Lohne. Bei zehn Einsätzen kam der 24-Jährige zehn Mal von der Bank und sorgt als Joker für Schwung.