TV Dinklage und Rivaldo Mitkov beenden Zusammenarbeit

Der TV Dinklage und Spieler Rivaldo Mitkov gehen ab sofort getrennte Wege. Der Verein bedankte sich auf Instagram bei Mitkov für seinen Einsatz und sein Engagement.

„Wir bedanken uns bei Rivaldo für seine Zeit beim TVD und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg“, so der TV Dinklage über seinen Social-Media-Kanal.

Aktuell belegt der TVD in der Landesliga Weser-Ems mit 19 Punkten aus 13 Spielen den neunten Tabellenplatz. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen richtet die Mannschaft den Blick nun nach vorn, um in der zweiten Saisonhälfte wieder konstanter zu punkten und den Anschluss an das obere Mittelfeld herzustellen.