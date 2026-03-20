TV Dinklage bindet Scibior und Averdam Trotz möglicher Fehlzeiten setzen beide Routiniers ein klares Zeichen für die kommende Saison von Redaktion · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser

Der TV Dinklage kann zwei wichtige Personalien klären: Philipp „Scibi“ Scibior und Dirk Averdam verlängern ihre Engagements und bleiben zentrale Bausteine im Mannschaftsgefüge.

Der TV Dinklage treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann zwei entscheidende Stützen der vergangenen Jahre halten: Philipp „Scibi“ Scibior und Dirk Averdam haben ihre Zusagen über den Sommer hinaus gegeben und werden auch in der kommenden Saison das Trikot des TVD tragen. Beide Akteure stehen sinnbildlich für die defensive Stabilität der Mannschaft. Während Scibior insbesondere bei Standardsituationen als Lufthoheit immer wieder offensive Akzente setzt, überzeugt Averdam mit seiner Dynamik auf der linken Seite, wo er als unermüdlicher Antreiber fungiert.

Allerdings könnten private und berufliche Veränderungen dazu führen, dass beide Spieler in der kommenden Spielzeit nicht durchgängig zur Verfügung stehen. Ob und in welchem Umfang es tatsächlich zu Fehlzeiten kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Motivation ist ungebrochen. „Ich habe dem TVD über den Sommer hinaus zugesagt, da ich mich innerhalb des Vereins und vor allem in der Mannschaft sehr wohl fühle. Auch wenn ich im August mein Referendariat beginne und es ggf. schwierig werden könnte, Fußball mit meinem Beruf zu vereinen, versuche ich alles, um unsere zukünftigen Ziele zu erreichen“, erklärt Scibior.