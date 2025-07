TV Deggingen und SG Bad Überkingen/Hausen spielen um die Krone

Beim traditionsreichen GZ-Pokal in Bad Ditzenbach sind die Entscheidungen in der Vorrunde und im Halbfinale gefallen. Nach intensiven Partien, klaren Ssiegen und einigen Überraschungen stehen sich nun der TV Deggingen und die SG Bad Überkingen/SSV Hausen am morgigen Mittwoch im Finale gegenüber.

Der SV Croatia 2012 Geislingen zeigte in der Gruppe A starke Leistungen. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 12:2 setzte sich das Team an die Spitze der Gruppe. Die 2:1-Auftaktpartie gegen den TV Altenstadt legte den Grundstein, ehe ein 6:0-Kantersieg gegen den TSV Obere Fils und ein 4:1 über den TSV Gruibingen die Favoritenrolle zementierten.

Doch im Halbfinale kam das Aus. Gegen den TV Deggingen verlor Croatia mit 0:2. Philipp Hemminger brachte Deggingen in der 12. Minute in Führung, Jan Grill verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum Endstand. Daniel Zuljevic sah in der 55. Minute die Gelb-Rote Karte.

TV Deggingen überzeugt in Gruppe C und bleibt ohne Gegentor

Der andere Finalist TV Deggingen hatte sich in der Gruppe C durch zwei knappe Siege den Gruppensieg gesichert. Ein 3:0-Erfolg über den TSV Gussenstadt und ein umkämpftes 1:0 gegen die SGM Nellingen/Aufhausen brachten die maximale Punktzahl – bei 4:0 Toren blieb Deggingen dabei ohne Gegentreffer.

Mit dem Sieg gegen den Gruppenfavoriten Croatia im Halbfinale bestätigte das Team seine Turnierform eindrucksvoll und zieht ins Endspiel ein.

SG Bad Überkingen/Hausen erreicht das Finale im Elfmeterschießen

In der Gruppe D setzte sich die SG Bad Überkingen/SSV Hausen mit zwei Siegen gegen die TG Böhmenkirch (1:0) und den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach (5:3) an die Spitze. Mit sechs Punkten und 6:3 Toren zogen sie als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Dort kam es zum Duell gegen den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach. In einer engen Partie musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen – Bad Überkingen/Hausen behielt die Nerven und gewann mit 5:4.

Spannendes Endspiel morgen erwartet

Das Finale am morgigen Mittwoch um 19 Uhr in Bad Ditzenbach verspricht einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams – der TV Deggingen und die SG Bad Überkingen/SSV Hausen – stehen im Endspiel dieses traditionsreichen Wettbewerbs gegenüber. Eines ist sicher: Der neue GZ-Pokal-Sieger wird 2025 einen besonderen Platz in der Turnierchronik einnehmen.