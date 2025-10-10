TV Darmsheim will Spitzenplatz behaupten – Aufsteiger Büsnau lauert

---

Für den SV Nufringen ist die Partie gegen den VfL Oberjettingen ein Pflichtsieg, will man den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. Nach dem 0:7-Debakel in Darmsheim gilt es für die Aufsteiger, eine Reaktion zu zeigen. Der VfL Oberjettingen hingegen wartet seit sechs Spielen auf den ersten Saisonsieg und steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Mit einem Erfolg könnte Nufringen den Druck auf die Top fünf erhöhen – eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag.

Beide Teams trennen nur ein Punkt, beide suchen nach Konstanz. Die SpVgg Holzgerlingen hat mit dem 2:1-Erfolg in Musberg ein Ausrufezeichen gesetzt, während der SV Deckenpfronn zuletzt beim 0:0 gegen Bonlanden defensiv stabil stand. Mit einem Sieg könnte Holzgerlingen den Gegner überholen und etwas Abstand zur Abstiegszone schaffen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 PUSH

Im Mittelfeldduell zwischen dem SV Bonlanden und dem TSV Dagersheim treffen zwei Teams aufeinander, die nach stabilen Leistungen streben. Bonlanden blieb zuletzt beim torlosen Remis in Deckenpfronn ohne Treffer, während Dagersheim nach dem 3:1 über Oberjettingen neuen Mut geschöpft hat. Beide Teams bewegen sich mit fünf beziehungsweise sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der Sieger dieses Duells darf sich über ein wenig Luft nach unten freuen – der Verlierer rutscht etwas in den Tabellenkeller.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim ASV Botnang ASV Botnang 15:00 live PUSH

Der souveräne Spitzenreiter TV Darmsheim will nach dem 7:0-Kantersieg gegen Nufringen seine Serie ausbauen. Fünf Siege aus sechs Spielen und 19 Tore sind eine deutliche Ansage. Der ASV Botnang reist nach dem knappen 1:0 gegen Herrenberg mit neuem Selbstvertrauen an, steht aber mit sieben Punkten im unteren Mittelfeld. Für Darmsheim geht es um die Verteidigung der Tabellenführung, für Botnang um den Beweis, auch gegen ein Topteam bestehen zu können.

Spieltext VfL Herrenberg – SV Vaihingen Zwei offensivstarke Teams treffen in Herrenberg aufeinander. Der VfL verlor zuletzt unglücklich in Botnang, während der SV Vaihingen beim 6:2 über Cannstatt seine ganze Offensivwucht zeigte. Vaihingen hat sich mit elf Punkten auf Rang vier festgesetzt und kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Spitze wahren. Herrenberg hingegen braucht Punkte, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH

Spieltext Spvgg 1897 Cannstatt – TSV Jahn Büsnau Das Offensivspektakel des vergangenen Spieltags macht Lust auf mehr: Büsnau gewann mit 8:2 gegen Echterdingen, Cannstatt verlor 2:6 in Vaihingen. Nun treffen zwei der torgefährlichsten Mannschaften der Liga direkt aufeinander – 37 Tore haben beide zusammen bereits erzielt. Büsnau reist als Tabellenzweiter an und könnte bei einem Patzer Darmsheims an die Spitze springen. Cannstatt hingegen will nach zwei Niederlagen wieder Stabilität finden und die Heimstärke ausspielen.

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II Croatia Stuttgart Croatia Stgt 13:00 PUSH

Spieltext TV Echterdingen II – Croatia Stuttgart Nach der deutlichen 2:8-Niederlage in Büsnau steht die zweite Mannschaft des TV Echterdingen unter Druck. Mit sieben Punkten aus sechs Spielen ist das Team im unteren Mittelfeld, ein weiterer Rückschlag könnte gefährlich werden. Croatia Stuttgart hat bislang noch kein Spiel gewonnen, aber immerhin fünf Unentschieden gesammelt – der erste Dreier wäre ein Befreiungsschlag. Beide Teams stehen für wacklige Defensivreihen und dürften sich ein offenes Spiel liefern.

