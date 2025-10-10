 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TV Darmsheim will Spitzenplatz behaupten – Aufsteiger Büsnau lauert

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 7. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Der 7. Spieltag der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verspricht Spannung pur. Tabellenführer TV Darmsheim empfängt den ASV Botnang zum Spitzenspiel, während Verfolger TSV Jahn Büsnau bei der Spvgg 1897 Cannstatt seine Offensivkraft erneut unter Beweis stellen will. Der SV Nufringen trifft auf das Schlusslicht VfL Oberjettingen und kann mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Besonders brisant wird es auch in Rohrau, wo der SV Rohrau auf den punktgleichen TSV Musberg trifft.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
15:00

Für den SV Nufringen ist die Partie gegen den VfL Oberjettingen ein Pflichtsieg, will man den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. Nach dem 0:7-Debakel in Darmsheim gilt es für die Aufsteiger, eine Reaktion zu zeigen. Der VfL Oberjettingen hingegen wartet seit sechs Spielen auf den ersten Saisonsieg und steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Mit einem Erfolg könnte Nufringen den Druck auf die Top fünf erhöhen – eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
15:00

Beide Teams trennen nur ein Punkt, beide suchen nach Konstanz. Die SpVgg Holzgerlingen hat mit dem 2:1-Erfolg in Musberg ein Ausrufezeichen gesetzt, während der SV Deckenpfronn zuletzt beim 0:0 gegen Bonlanden defensiv stabil stand. Mit einem Sieg könnte Holzgerlingen den Gegner überholen und etwas Abstand zur Abstiegszone schaffen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
15:00

Im Mittelfeldduell zwischen dem SV Bonlanden und dem TSV Dagersheim treffen zwei Teams aufeinander, die nach stabilen Leistungen streben. Bonlanden blieb zuletzt beim torlosen Remis in Deckenpfronn ohne Treffer, während Dagersheim nach dem 3:1 über Oberjettingen neuen Mut geschöpft hat. Beide Teams bewegen sich mit fünf beziehungsweise sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der Sieger dieses Duells darf sich über ein wenig Luft nach unten freuen – der Verlierer rutscht etwas in den Tabellenkeller.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
15:00live

Der souveräne Spitzenreiter TV Darmsheim will nach dem 7:0-Kantersieg gegen Nufringen seine Serie ausbauen. Fünf Siege aus sechs Spielen und 19 Tore sind eine deutliche Ansage. Der ASV Botnang reist nach dem knappen 1:0 gegen Herrenberg mit neuem Selbstvertrauen an, steht aber mit sieben Punkten im unteren Mittelfeld. Für Darmsheim geht es um die Verteidigung der Tabellenführung, für Botnang um den Beweis, auch gegen ein Topteam bestehen zu können.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
15:30
Spieltext VfL Herrenberg – SV Vaihingen

Zwei offensivstarke Teams treffen in Herrenberg aufeinander. Der VfL verlor zuletzt unglücklich in Botnang, während der SV Vaihingen beim 6:2 über Cannstatt seine ganze Offensivwucht zeigte. Vaihingen hat sich mit elf Punkten auf Rang vier festgesetzt und kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Spitze wahren. Herrenberg hingegen braucht Punkte, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
15:00
Spieltext Spvgg 1897 Cannstatt – TSV Jahn Büsnau

Das Offensivspektakel des vergangenen Spieltags macht Lust auf mehr: Büsnau gewann mit 8:2 gegen Echterdingen, Cannstatt verlor 2:6 in Vaihingen. Nun treffen zwei der torgefährlichsten Mannschaften der Liga direkt aufeinander – 37 Tore haben beide zusammen bereits erzielt. Büsnau reist als Tabellenzweiter an und könnte bei einem Patzer Darmsheims an die Spitze springen. Cannstatt hingegen will nach zwei Niederlagen wieder Stabilität finden und die Heimstärke ausspielen.

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
13:00
Spieltext TV Echterdingen II – Croatia Stuttgart

Nach der deutlichen 2:8-Niederlage in Büsnau steht die zweite Mannschaft des TV Echterdingen unter Druck. Mit sieben Punkten aus sechs Spielen ist das Team im unteren Mittelfeld, ein weiterer Rückschlag könnte gefährlich werden. Croatia Stuttgart hat bislang noch kein Spiel gewonnen, aber immerhin fünf Unentschieden gesammelt – der erste Dreier wäre ein Befreiungsschlag. Beide Teams stehen für wacklige Defensivreihen und dürften sich ein offenes Spiel liefern.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 010.10.2025, 14:00 Uhr
Nicolas BläseAutor