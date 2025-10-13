 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Mark Bachofer

TV Darmsheim riskant unterwegs: Botnangs Doppelschlag kommt zu spät

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 7. Spieltags

Holzgerling.
Deckenpfronn

Der TV Darmsheim behauptet mit einem 3:2 gegen den ASV Botnang die Spitze in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen, während die Spvgg 1897 Cannstatt den TSV Jahn Büsnau mit 3:1 abkühlt. Der SV Rohrau setzt mit einem energischen 4:1 gegen den TSV Musberg ein Ausrufezeichen, der SV Bonlanden ringt den TSV Dagersheim 3:2 nieder. Der TV Echterdingen II schlägt Croatia Stuttgart 4:2, der SV Nufringen gewinnt 4:2 gegen den VfL Oberjettingen, der SV Deckenpfronn nimmt mit 2:0 drei reife Punkte aus Holzgerlingen mit und der VfL Herrenberg teilt sich beim 2:2 die Zähler mit dem SV Vaihingen.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
4
2
Abpfiff

Der Aufsteiger SV Nufringen erledigt seine Hausaufgaben mit Nachdruck: Tobias Tauber trifft doppelt (22., 23.), ehe Fabian Seeger den VfL Oberjettingen mit zwei Toren zurückbringt (29., 51.). Calvin Ludolph (63.) und Pau Llinares Tomas (84.) stellen den Heimsieg her; Nufringen steht mit 12 Punkten auf Rang sechs. Oberjettingen bleibt nach couragierten Momenten weiter sieglos am Tabellenende mit 2 Zählern.

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
0
2
Abpfiff

Effizienz schlägt Anlauf: Angelos Zervas bringt den SV Deckenpfronn kurz vor der Pause in Front (45.), Yannick Yalcin erhöht spät (84.). Holzgerlingen findet offensiv erneut zu wenig Durchschlagskraft und steht mit 5 Punkten weiter unten drin. Deckenpfronn stabilisiert sich mit nun 9 Zählern im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
3
2
Abpfiff

Ein wildes Auf und Ab, am Ende mit dem langen Atem der Gastgeber: Agonis Berisha (26.) und Lukas Tschentscher (27.) stellen rasant auf 2:0, Admir Kasapi (35.) und Merih Yesilirmak (73.) halten Dagersheim im Spiel. Giancarlo Pinna entscheidet die Partie in der 72. Minute – Bonlanden verbessert sich mit 8 Punkten auf Rang zehn. Dagersheim bleibt trotz mutiger Vorstellung bei 7 Punkten im unteren Drittel.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
3
2

Der Spitzenreiter setzt sein Statement, muss aber am Ende zittern: Steffen Hirth (27.) und Simon Lindner (61., 67.) schießen Darmsheim scheinbar sicher nach vorn, Madi Ceesay (80.) und Daniel Schweizer (82.) machen es spät noch einmal eng. Mit 18 Punkten führt Darmsheim die Liga an und bleibt das Maß der Dinge. Botnang steht mit 7 Zählern weiter im hinteren Mittelfeld.

Gestern, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
2
2
Abpfiff

Ein Remis mit Rhythmuswechseln: Toluwani Dreher-Adenuga (15.) eröffnet für den SV Vaihingen, Robin Wolf (51.) kontert für den VfL Herrenberg. Maximilian Eisentraut (54.) und Robin Diederichs (61.) teilen die Schlaglichter und am Ende die Punkte. Vaihingen bleibt mit 12 Zählern auf Tuchfühlung zur Spitze, Herrenberg steht bei 7 Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
3
1
Abpfiff

Cannstatt liefert im Spitzenspiel die reifere Vorstellung: Benjamin Nimigean (28.) und Aimar Lizoain Garayoa (37.) sorgen früh für Kontrolle, Nahuel Cascia Rica (47.) hält Büsnau kurz im Spiel, Hani Ajolbek (90.) setzt den Schlusspunkt. Cannstatt zieht mit nun 13 Punkten an Büsnau vorbei auf Rang vier, Büsnau (13) bleibt trotz Rückschlags oben dran. Die Defensive der Gäste bekam Cannstatts Variabilität nie ganz eingefangen.

Gestern, 13:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
4
2
Abpfiff

Torreich und temporeich: Johannes Kienzle trifft doppelt (10., 49.), David Vukovic (19.) und Lovro Kobasic (62.) egalisieren zwischenzeitlich für Croatia. Felix Steyer (80.) und Relja Gaspar (82.) entscheiden die Partie zugunsten von Echterdingen; Mateo Batinic sieht in der 87. Minute Gelb-Rot für Croatia Stuttgart. Echterdingen steht mit 10 Punkten solide auf Rang acht, Croatia bleibt mit 5 Zählern im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
4
1
Abpfiff

Rohrau spielt mit Klarheit und Wucht: Simon Kamm schnürt den Doppelpack (18., 64.), dazwischen gleichen Julien Kappeler (21.) und später Semin Opardija (57.) sowie Simon Müsel (80.) zum klaren Endstand aus Rhorauer Sicht nach. Der Absteiger steht mit 11 Punkten auf Rang sieben und schiebt sich in Schlagdistanz nach oben. Musberg bleibt trotz 13 Zählern und guter Startphase auf Platz drei, muss die Deutlichkeit jedoch verdauen.

