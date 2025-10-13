TV Darmsheim riskant unterwegs: Botnangs Doppelschlag kommt zu spät

---



Der Aufsteiger SV Nufringen erledigt seine Hausaufgaben mit Nachdruck: Tobias Tauber trifft doppelt (22., 23.), ehe Fabian Seeger den VfL Oberjettingen mit zwei Toren zurückbringt (29., 51.). Calvin Ludolph (63.) und Pau Llinares Tomas (84.) stellen den Heimsieg her; Nufringen steht mit 12 Punkten auf Rang sechs. Oberjettingen bleibt nach couragierten Momenten weiter sieglos am Tabellenende mit 2 Zählern.



Effizienz schlägt Anlauf: Angelos Zervas bringt den SV Deckenpfronn kurz vor der Pause in Front (45.), Yannick Yalcin erhöht spät (84.). Holzgerlingen findet offensiv erneut zu wenig Durchschlagskraft und steht mit 5 Punkten weiter unten drin. Deckenpfronn stabilisiert sich mit nun 9 Zählern im Mittelfeld.



Ein wildes Auf und Ab, am Ende mit dem langen Atem der Gastgeber: Agonis Berisha (26.) und Lukas Tschentscher (27.) stellen rasant auf 2:0, Admir Kasapi (35.) und Merih Yesilirmak (73.) halten Dagersheim im Spiel. Giancarlo Pinna entscheidet die Partie in der 72. Minute – Bonlanden verbessert sich mit 8 Punkten auf Rang zehn. Dagersheim bleibt trotz mutiger Vorstellung bei 7 Punkten im unteren Drittel.



Der Spitzenreiter setzt sein Statement, muss aber am Ende zittern: Steffen Hirth (27.) und Simon Lindner (61., 67.) schießen Darmsheim scheinbar sicher nach vorn, Madi Ceesay (80.) und Daniel Schweizer (82.) machen es spät noch einmal eng. Mit 18 Punkten führt Darmsheim die Liga an und bleibt das Maß der Dinge. Botnang steht mit 7 Zählern weiter im hinteren Mittelfeld.



Ein Remis mit Rhythmuswechseln: Toluwani Dreher-Adenuga (15.) eröffnet für den SV Vaihingen, Robin Wolf (51.) kontert für den VfL Herrenberg. Maximilian Eisentraut (54.) und Robin Diederichs (61.) teilen die Schlaglichter und am Ende die Punkte. Vaihingen bleibt mit 12 Zählern auf Tuchfühlung zur Spitze, Herrenberg steht bei 7 Punkten in der unteren Tabellenhälfte.



Cannstatt liefert im Spitzenspiel die reifere Vorstellung: Benjamin Nimigean (28.) und Aimar Lizoain Garayoa (37.) sorgen früh für Kontrolle, Nahuel Cascia Rica (47.) hält Büsnau kurz im Spiel, Hani Ajolbek (90.) setzt den Schlusspunkt. Cannstatt zieht mit nun 13 Punkten an Büsnau vorbei auf Rang vier, Büsnau (13) bleibt trotz Rückschlags oben dran. Die Defensive der Gäste bekam Cannstatts Variabilität nie ganz eingefangen.



Torreich und temporeich: Johannes Kienzle trifft doppelt (10., 49.), David Vukovic (19.) und Lovro Kobasic (62.) egalisieren zwischenzeitlich für Croatia. Felix Steyer (80.) und Relja Gaspar (82.) entscheiden die Partie zugunsten von Echterdingen; Mateo Batinic sieht in der 87. Minute Gelb-Rot für Croatia Stuttgart. Echterdingen steht mit 10 Punkten solide auf Rang acht, Croatia bleibt mit 5 Zählern im Tabellenkeller.



Rohrau spielt mit Klarheit und Wucht: Simon Kamm schnürt den Doppelpack (18., 64.), dazwischen gleichen Julien Kappeler (21.) und später Semin Opardija (57.) sowie Simon Müsel (80.) zum klaren Endstand aus Rhorauer Sicht nach. Der Absteiger steht mit 11 Punkten auf Rang sieben und schiebt sich in Schlagdistanz nach oben. Musberg bleibt trotz 13 Zählern und guter Startphase auf Platz drei, muss die Deutlichkeit jedoch verdauen.

