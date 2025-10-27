TV Darmsheim marschiert weiter – Holzgerlingen feiert Kantersieg

---

Der TV Echterdingen II besiegte den SV Deckenpfronn mit 3:1. Bereits in der 2. Minute brachte Johannes Kienzle die Gastgeber in Führung, die Niklas Wunsch nur eine Minute später ausglich. Doch Sutpaseat Mischa Inthasane stellte in der 9. Minute den alten Abstand wieder her. Nach einer Gelb-Roten Karte für Florian Kreidl in der 63. Minute musste Deckenpfronn in Unterzahl weitermachen. Relja Gaspar sorgte in der 79. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung. ---

Der SV Bonlanden feierte beim SV Nufringen einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg. Agonis Berisha brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Nach der Pause legte Bonlanden nach: Arbnor Krasniqi traf in der 60. Minute, ehe Berisha in der 65. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. In der Nachspielzeit sorgte Iakovos Kaligiannidis in der 93. Minute per Foulelfmeter für den Schlusspunkt. Bonlanden zeigte sich eiskalt im Abschluss, während Nufringen offensiv kaum Akzente setzen konnte. ---

Die SpVgg Holzgerlingen feierte einen klaren 5:1-Heimsieg gegen den VfL Oberjettingen. Nach einem frühen Rückstand durch Simon Dengler in der 5. Minute drehte Linus Kislat die Partie in der 10. Minute. Max Horn brachte Holzgerlingen in der 40. Minute auf die Siegerstraße. In der Schlussphase sorgten Julius Hamm (81.), Yannick Hamann (89.) und erneut Kislat (90.+3) für den deutlichen Endstand. ---

Aufsteiger ASV Botnang setzte sich in einem intensiven Duell mit 2:1 gegen den SV Vaihingen durch. Felix Dieringer brachte Botnang in der 41. Minute in Führung, Daniel Schweizer erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Nach einer Notbremse sah Vaihingens Vincent Moser in der 72. Minute die Rote Karte. Tyron Ferrari verwandelte in der 75. Minute einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase scheiterte Ari Ilhan (89.) mit einem Foulelfmeter, doch am Heimsieg änderte das nichts. ---

Der TV Darmsheim verteidigte seine Tabellenführung mit einem spektakulären 5:3-Sieg gegen den TSV Jahn Büsnau. Nach einem frühen Foulelfmeter durch Sebastian Lenhardt (18.) drehte Darmsheim das Spiel innerhalb von vier Minuten: Andre Esteves (25.), Fabian Schneider (27.) und erneut Esteves (29.) sorgten für eine 3:1-Führung. Johannes Schneider brachte Büsnau in der 54. Minute zurück, doch Simon Lindner stellte in der 58. Minute den alten Abstand her. Nach einem weiteren Treffer von Johannes Schneider (71.) machte Simon Zweigle in der 75. Minute alles klar. ---

Die Spvgg 1897 Cannstatt bleibt in der Spitzengruppe und gewann mit 2:1 gegen den TSV Musberg. Claudio Caruso war der Mann des Spiels: Er erzielte in der 38. und 49. Minute beide Treffer für die Gastgeber. Ruben Pinheiro Martins verkürzte in der 70. Minute, doch Cannstatt verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft bis zum Schlusspfiff. ---

Der SV Rohrau setzte sich mit 3:0 gegen Aufsteiger TSV Dagersheim durch. Simon Kamm eröffnete in der 52. Minute den Torreigen, Armando Di Leo erhöhte in der 60. Minute, und in der Nachspielzeit verwandelte Simon Müsel (90.+1) einen Foulelfmeter zum Endstand. ---

Im Kellerduell zwischen dem VfL Herrenberg und Croatia Stuttgart behielten die Gäste knapp mit 2:1 die Oberhand. Steven Franguere brachte Herrenberg in der 25. Minute in Führung. Mateo Batinic glich kurz vor der Pause in der 45. Minute aus, und Robert Maric drehte das Spiel in der 69. Minute zugunsten der Gäste.

