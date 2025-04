TV Bohmte und BW Hollage machen Druck auf die Spitze

In den Nachholspielen der Kreisliga - Staffel A - wird am Donnerstagabend die Tabelle ein wenig begradigt.Der zuletzt schwächelnde Aufstiegskandidat TV Bohmteh at aber immer noch gute Chancen, einen direkten Aufstiegsplatz zu ergattern. Gute Karten im Kampf um die Meisterschaft hat auch die Bezirksliga-Reserve von BW Hollage, die am Donnerstag um 20.00 !! Uhr bei der SG Voltlage antritt.