TV Bohmte übernimmt erneut die Tabellenführung

Der TV Bohmte feiert einen späten 2:1-Sieg gg SC Rieste – Foto: Thomas Mönter

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - drehte der TV Bohmte 01 einen 0:1-Halbzeitrückstand durch zwei späte Tore zum 2:1-Erfolg und kletterte zurück an die Tabellenspitze, da der bisherige Tabellenführer BW Hollage mit 0:1 beim FC SW Kalkriese patzte.

Der Gastgeber verpasste zwei aussichtsreiche Möglichkeiten in der Anfangsphase und geriet durch einen Treffer von Laurenz Wessel nach 20 Minuten in Rückstand. Zur Pause lag der Underdog aus Rieste mit 1:0 in Führung nachdem der TV Bohmte nur wenig überzeugte aber weiter Tormöglichkeiten liegen lies. Bohmte erhöhte den Druck nach Wiederanpfiff und vergab weitere Tormöglichkeiten. Eine Viertelstunde vor dem Ende verwandelte Stani Kolb einen an Nico Plöger verursachten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Der Gastgeber blieb am Drücker und hatte Erfolg. Wenige Minuten vor dem Abpfiff gelang Dominik Hoolt der viel umjubelte Siegtreffer für den TV Bohmte, der mit dem Wendesieg wieder die Tabellenführung übernahm.