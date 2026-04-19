TV Bohmte siegt in Haste und bleibt auf Aufstiegskurs

TV Bohmte 01 feierte den Auswärtssieg beim TUS Haste – Foto: Thomas Mönter

Der TV Bohmte 01 gewann nach langer Überzahl mit 5:2 beim Aufsteiger TUS Haste und warte seine Chancen zum Aufstieg in die Bezirksliga.

Es war in der ersten Halbzeit ein rassiges und stark umkämpftes Spiel. Der Gastgeber ging nach einer Viertelstunde Spielzeit durch Youssef Balhas in Führung, nachdem er kurz zuvor ein Großchance verpasst hatte. Nach einer halben Stunde Spielzeit die Schlüsselszene des Spiels, als der Haster Niklas Meyer innerhalb von zwei Minuten zunächst die gelbe und dann die gelb/rote Karte sah. Rene Freese gelang mit dem Pausenpfiff den 1:1-Ausgleich.

Mit einem Doppelschlag gelang den Gästen innerhalb von wenigen Minuten nach Wiederanpfiff durch Stani Kolb und Rene Freese die 3:1-Führung. Damit war bereits frühzeitig eine Vorentscheidung gefallen. In der Schlußphase erhöhten die Gäste durch einen Doppelpack Frederik Schulze-Zumkley auf 5:1, bevor Fabian Rusch für TUS Haste noch eine Ergebniskosmetik zum 2:5 gelang.