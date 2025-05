TV Bohmte patzte in der letzten Minute

– Foto: Thomas Mönter

In einer starken Schlußoffensive mit zwei Treffern gelang der SV Voltlage gegen den TV Bohmte ein sehr wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf. Der TV Bohmte verspielte seine gute Chance auf den zweiten Tabellenplatz in der hektischen Nachspielzeit.

Der TV Bohmte hatte in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel und ging durch Tore von Fabio Grelha in der 39. Minute und Luca Oevermann in der 44. Minute mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeit.

Fabio Grelha und Luca Oevermann brachte TV Bohmte mit 2:0 in Führung – Foto: Fupa

Nach der Halbzeit vergaben die Gäste Chancen auf die Vorentscheidung. In der Schlußoffensive warf der Gastgeber alles nach vorne. In der 82. Minute gelang Pascal Ahrens der verdiente Anschlußtreffer. Zwei Minuten vor dem Abpfiff verpasste der Gastgeber gegen taumelnde Gäste bei einer Großchance den Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit gelang Thorsten Gerweler der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2 für die SG Voltlage. Ein wichtiger Punkt für die SG Voltlage im Kampf um den Klassenerhalt. Der TV Bohmte verpasste die große Chance, noch einmal aussichtsreich in den Aufstiegskampf einzugreifen. Bei zwei Punkten Rückstand auf den SV Alfhausen und einen deutlich anspruchsvolleren Restprogramm stehen die Chancen nicht sehr gut im Kampf um den Relegationsplatz.