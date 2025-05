TV Bohmte patzt in der letzten Minute

In einer starken Schlußoffensive mit zwei Treffern gelang der SV Voltlage gegen den TV Bohmte ein sehr wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf. Der TV Bohmte verspielte seine gute Chance auf den zweiten Tabellenplatz in der hektischen Nachspielzeit.

Der TV Bohmte hatte in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel und ging durch Tore von Fabio Grelha in der 39. Minute und Luca Oevermann in der 44. Minute mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeit.