TV Bohmte mit grossen Schwankungen Das Team von Dirk Schomäker kommt in der Kreisliga Nord nur schwer in Tritt. Die Leistungen sind sehr wechselhaft.

Mit der bisherigen Ausbeute von nur 12 Punkten nach elf Spielen können die Bohmter absolut nicht zufrieden sein. Der aktuelle 11 Tabellenplatz bedeutet derzeit, dass das Team sich nicht für die zweigleisige Kreisliga qualifizieren würde. Mit solchen Gedanken beschäftigt sich Trainer Schomäker aber nicht: "Wir haben genügend Qualität im Kader und die beiden letzten Erfolge zeigen schon in die Richtung, in die wir wollen", der Sieg im Kreispokal in Merzen und der Heimsieg gegen Quakenbrück waren für das Selbstvertrauen des Teams extrem wichtig.

Für die mangelnde Konstanz in den bisherigen Ligaspielen macht Schomäker eine lange Verletztenliste verantwortlich zusätzlich habe man durch Spielverlegungen, denen man zugestimmt habe, viele englische Wochen gehabt. So konnte man nicht richtig trainieren, was sich dann auch in der körperlichen Fitness bemerkbar machte.

Nun soll es, wenn wieder normaler Spielbetrieb läuft, aufwärts gehen: "Wir wissen wozu wir in der Lage sind wenn alle wieder an Bord sind und ein geregelter Spiel- und Trainingsbetrieb stattfinden kann". Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen will sich das Team schon am nächsten Wochenende weiter belohnen, dann kommt die 2. Herrenmannschaft von Eintracht Rulle nach Bohmte, ein Spiel das unbedingt gewonnen werden muss. Danach folgen zu zwei weitere Heimspiele gegen Berge und Neuenkirchen.