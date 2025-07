TV Bohmte in beachtlicher Frühform

Nach einer Viertelstunde Spielzeit brachte Eduard Reimer die Gäste mit 1:0 in Führung. Fast mit dem Pausenpfiff konnte Nico Plöger auf Vorarbeit von Torjäger Rene Frese auf 2:0 für den TV Bohmte erhöhen. Ein Eigentor besiegelte nach einer Stunde Spielzeit die Niederlage der Gastgeber. In der zweiten Halbzeit litt der Spielfluß unter den zahlreichen Wechseln. Allein acht Spielerwechsel nahm Trainer Sven Rode vom TUS Bad Essen nach dem Wiederanpfiff vor. Am Ende ging der Sieg des TV Bohmte in Ordnung.

