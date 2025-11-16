– Foto: Thomas Mönter

TV Bohmte holt sich die Tabellenführung zurück Kantersieg gegen SG Voltlage

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gewann der TV Bohmte souverän mit 6:2 gegen die SG Voltlage und holte sich die Tabellenführung zurück.

Der Gastgeber war zwar von Beginn an tonangebend, benötigte aber eine lange Anlaufzeit bis Torjäger Stani Kolb nach schöner Vorarbeit von Marius Röcker den Gastgeber mit seinem 19. Saisontor nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung brachte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zunächst traf Dominik Hoolt zum 2:0 bevor Marius Höcker mit dem Pausenpfiff die Führung auf 3:0 ausbaute. Zwar gelang den Gästen kurz nach Wiederanpfiff durch Jona Löneke der Anschlußtreffer, aber Dominik Hoolt stellte fast postwendend den alten Abstand wieder her. Marius Röcker und Fabian Spoida sorgten nach dem zwischenzeitlichen zweiten Gegentreffer durch Jona Lönecke zum 6:2-Endstand.

Marius Röcker traf doppelt für den TV Bohmte – Foto: Fupa

