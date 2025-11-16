TV Bohmte holt sich die Tabellenführung zurück

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gewann der TV Bohmte souverän mit 6:2 gegen die SG Voltlage und holte sich die Tabellenführung zurück.
Der Gastgeber war zwar von Beginn an tonangebend, benötigte aber eine lange Anlaufzeit bis Torjäger Stani Kolb nach schöner Vorarbeit von Marius Röcker den Gastgeber mit seinem 19. Saisontor nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung brachte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zunächst traf Dominik Hoolt zum 2:0 bevor Marius Höcker mit dem Pausenpfiff die Führung auf 3:0 ausbaute. Zwar gelang den Gästen kurz nach Wiederanpfiff durch Jona Löneke der Anschlußtreffer, aber Dominik Hoolt stellte fast postwendend den alten Abstand wieder her. Marius Röcker und Fabian Spoida sorgten nach dem zwischenzeitlichen zweiten Gegentreffer durch Jona Lönecke zum 6:2-Endstand.
Die Stimmen zum Spiel:
"In Bezug auf das Spiel am Mittwoch gegen Voltlage haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Gegen tiefstehende Voltlager haben wir es diesmal geduldiger ausgespielt und zu den passenden Zeiten die Tore gemacht. Ich denke das der heutige Sieg und auch in der Höhe auf jeden fall verdient war. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel in Wallenhorst," sagte uns Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte) nach dem Spiel.