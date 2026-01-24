Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
TV Bohmte gewinnt den Titel beim Stemweder-Hallen-Cup – Foto: Thomas Mönter
TV Bohmte holt den Cup
Sieger beim Stemweder Hallen-Cup - "Stemwede & Friends" -
Während am Wochenende die meisten Freiluft-Testspiele den schlechten Witterungsverhältnissen zum Opfer fielen gewann der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - TV Bohmte 01 das prestigeträchtige Hallenturnier "Stemwede & Friends Hallenkick“. Das Turnier wurde in der Stemweder Zweifach-Sporthalle in Stemwede-Wehdem ausgetragen. Vier Kreisligisten aus der Kreisliga A - Stemwede - sorgten für rassige Spiele und ein ansprechendes Leistungsniveau.
Winterneuzugang Ion Nagurnea brachte den TV Bohmte im Finale gegen den TuS Stemwede aus der Stemweder Kreisliga A mit 1:0 in Führung. Nach dem Stemweder Ausgleich gelang Shakib Hilwa und Jonathan Solmachin die Treffer zum viel umjubelten 3:1-Erfolg. Im Halbfinale hatte die Mannschaft von Trainer Martin Strothmann betreute Mannschaft zuvor den Kreisligisten Eintracht Tonnenheide mit 5:2 Toren ausgeschaltet.
Die Freiluftsaison startet der TV Bohmte mit einem Testspiel am 8. Februar 2026 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - beim Bezirksligisten SSC Dodesheide.