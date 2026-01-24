TV Bohmte holt den Cup

Während am Wochenende die meisten Freiluft-Testspiele den schlechten Witterungsverhältnissen zum Opfer fielen gewann der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - TV Bohmte 01 das prestigeträchtige Hallenturnier "Stemwede & Friends Hallenkick“. Das Turnier wurde in der Stemweder Zweifach-Sporthalle in Stemwede-Wehdem ausgetragen. Vier Kreisligisten aus der Kreisliga A - Stemwede - sorgten für rassige Spiele und ein ansprechendes Leistungsniveau.

Winterneuzugang Ion Nagurnea brachte den TV Bohmte im Finale gegen den TuS Stemwede aus der Stemweder Kreisliga A mit 1:0 in Führung. Nach dem Stemweder Ausgleich gelang Shakib Hilwa und Jonathan Solmachin die Treffer zum viel umjubelten 3:1-Erfolg. Im Halbfinale hatte die Mannschaft von Trainer Martin Strothmann betreute Mannschaft zuvor den Kreisligisten Eintracht Tonnenheide mit 5:2 Toren ausgeschaltet.

Die Freiluftsaison startet der TV Bohmte mit einem Testspiel am 8. Februar 2026 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - beim Bezirksligisten SSC Dodesheide.