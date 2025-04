TV Bohmte gibt Sieg spät aus der Hand

Es entwickelt sich von Beginn ein sehr umkämpftes Spiel. Die Gäste waren zunächst das aktivere Team und gingen nach einer Viertelsunde in Führung. Nach einem scharf getretenen Eckball traf Stani Kolb für die Gäste per Kopfball zum 0:1. Der TV Bohmte zog sich danach zurück und lauerte auf Konter. Der Gastgeber war bis zur Pause optisch überlegen, ohne sich allerdings glasklare Tormöglichkeiten zu erspielen.In den letzten 30 Minuten erhöhte der Gastgeber den Druck und kam zu einigen aussichtsreichen Möglichkeiten. In der Schlußphase einschließlich einer Nachspielzeit von vier Minuten spielte der Gastgeber phasenweise All In und hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit Erfolg. Lennart Westerkamp gelang in der 92. Minute der späte aber nicht unverdiente Ausgleichstreffer für den nie aufgebenden Gastgeber.

Lennart Westerkamp gelang der späte Ausgleichstreffer für den TUS Bersenbrück II – Foto: Fupa

Der personell arg gebeutelte TV Bohmte holte aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte, hat aber sechs Spieltag vor Ende der Saison noch realistische Chancen auf die Meisterschaft und zur Qualifikation für das Relegationsspiel.