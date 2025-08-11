TV Bohmte feiert Last-Minute-Sieg

Levin Bennet Geers und Nick Hentze sorgten nach einer halben Stunde Spielzeit für die nicht unbedingt erwartete klare 2:0-Führung für die Gäste. Zwar gelang dem TV Bohmte fast postwendend durch Stani Kolb der Anschlußtreffer zum 1:2. Der TSV Wallenhorst verteidigte den knappen Vorsprung bis in die Schlußphase und blieb mit gelegentlichen Kontern

gefährlich. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gelang Dominik Hoolt der 2:2-Ausgleich für den Gastgeber.Der TV Bohmte setzte in der Nachspielzeit alles auf eine Karte und hatte Erfolg. Nach Vorarbeit von Aaron Kortemeyer gelang Stani Kolb mit seinen zweiten Tor des Tages in der 95. Spielminute der viel umjubelte Siegtreffer für den TV Bohmte.