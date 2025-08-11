 2025-08-11T11:21:54.895Z

Ligabericht
– Foto: Larissa Bergmann

TV Bohmte feiert Last-Minute-Sieg

Stani Kolb trifft in der 5. Minute der Nachspielzeit

Eine super Moral zeigte der TV Bohmte beim späten 3:2-Erfolg gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst.

Levin Bennet Geers und Nick Hentze sorgten nach einer halben Stunde Spielzeit für die nicht unbedingt erwartete klare 2:0-Führung für die Gäste. Zwar gelang dem TV Bohmte fast postwendend durch Stani Kolb der Anschlußtreffer zum 1:2. Der TSV Wallenhorst verteidigte den knappen Vorsprung bis in die Schlußphase und blieb mit gelegentlichen Kontern
gefährlich. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gelang Dominik Hoolt der 2:2-Ausgleich für den Gastgeber.Der TV Bohmte setzte in der Nachspielzeit alles auf eine Karte und hatte Erfolg. Nach Vorarbeit von Aaron Kortemeyer gelang Stani Kolb mit seinen zweiten Tor des Tages in der 95. Spielminute der viel umjubelte Siegtreffer für den TV Bohmte.
Stani Kolb erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit
Stani Kolb erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit – Foto: Fupa
"Es war insgesamt kein gutes Spiel von uns. Wallenhorst hat es sehr kompakt gemacht und mit vielen langen Dinger agiert. Am Ende konnten wir Moral beweisen und haben ein 0:2 zu einem 3:2 gedreht,“ freute sich Trainer Andreas Ackermann
(TV Bohmte) nach dem Spiel.

