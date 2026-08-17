TV Bohmte feiert ersten Saisonsieg

TV Bohmte in Siegerlaune – Foto: Thomas Mönter

Der TV Bohmte hat in der Kreisliga Osnabrück den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim Gastspiel bei der Spvg. Fürstenau setzte sich die Mannschaft deutlich mit 5:1 (2:1) durch und unterstrich damit ihre Ambitionen für die weitere Saison.

Bereits in der Anfangsphase brachte Rene Frese die Gäste aus Bohmte in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Fritz Lang erzielte den Ausgleich. Doch der TVB schlug postwendend zurück. Torjäger Stani Kolb brachte Bohmte erneut in Front und sorgte für den 2:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel blieb der TV Bohmte spielbestimmend. Rund eine Stunde war gespielt, als Nico Plöger mit seinem Treffer zum 3:1 die Weichen endgültig auf Auswärtssieg stellte. Fürstenau fand keine Antwort mehr. Stani Kolb erhöhte mit seinem zweiten Treffer per Foulelfmeter, nachdem Aaron Kortemeyer im Strafraum zu Fall gebracht worden war, auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Aaron Kortemeyer selbst zum 5:1.