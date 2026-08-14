TV Bohmte erreicht 3. Runde im Kreispokal

TV Bohmte nach Sieg im Kreispokal in Feierlaune – Foto: Thomas Mönter

In der zweiten Runde des Kreispokal-Wettbewerb gewann der TV 01 Bohmte beim Eintracht Rulle II mit 8:1 Toren und qualifizierte sich für die dritte Pokalrunde.

Torjäger Stani Kolb war vom Gastgeber nicht zu stoppen und erzielte bereits bis zur Pause drei Treffer zur 3:1-Halbzeitführung. Joshua Voss hatte für Rulle den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Nach Wiederanpfiff bauten Dominik Hoolt mit einem Doppelpack sowie Bastian Treseler, Nicolas und Tobias Plöger mit ihren Toren den Vorsprung aus und sicherten am Ende den 8:1-Auswärtssieg der Gäste. Die Mannschaft von Trainer Andreas Ackermann spielt in der nächsten Runde am 9. September 2026 um 19.30 Uhr bei der zweiten Mannschaft des FCR 09 Bramsche.