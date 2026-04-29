TV Bohmte baut Tabellenführung aus Klarer 5:1-Erfolg gegen Quakenbrück – Kolb trifft vierfach von Michael Eggert · Gestern, 23:42 Uhr · 0 Leser

TV 01 Bohmte feiert die Tabellenführung – Foto: Fupa

Der Tabellenführer der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, hat seine Spitzenposition weiter gefestigt. Der TV Bohmte 01 setzte sich auf heimischem Platz souverän mit 5:1 gegen den abstiegsbedrohten Quakenbrücker SC durch und vergrößerte den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte.

Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an und erwischten einen idealen Start. Bereits in der achten Minute brachte Marius Röcker seine Mannschaft nach Vorarbeit von Shakik Hilwa früh in Führung. Bohmte blieb spielbestimmend und erhöhte kurz vor der Pause durch Stani Kolb, der eine Vorlage von Fabian Spoida verwertete, auf 2:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff legte Kolb in der Nachspielzeit nach und sorgte mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Spitzenreiter das Geschehen. Nach rund einer Stunde erzielte Kolb mit seinem 29. Saisontreffer das 4:0 und krönte damit seine starke Leistung. Eine kurze Phase der Unruhe brachte eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Nico Respondek, der Bohmtes Hilwa wegen Unsportlichkeit des Feldes verwies.

Quakenbrück nutzte die Überzahl zumindest für Ergebniskosmetik: Plamen Hristov Cheshilev verwandelte einen Handelfmeter zum 1:4. Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Kolb, der per Strafstoß seinen vierten Treffer des Tages und gleichzeitig sein 30. Saisontor markierte. Bohmte überzeugte über die gesamte Spielzeit mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten. Der Sieg fiel auch in der Höhe verdient aus.