TV Bohmte baut die Tabellenführung aus

Die frühe Führung des Gastgebers durch Nathanael Francklin nach einer Viertelstunde Spielzeit konnte Fabio Gelha in der 35. Spielminute nach feiner Vorarbeit von Torjäger Stani Kolb zum 1:1 ausgleichen. Nach einem Fehler in der Dodesheider Abwehr brachte Aaron Kortemeyer die Gäste nach einer Stunde Spielzeit mit 2:1 in Führung. Der SSC Dodesheide setzte in der Schlußphase alles auf eine Karte, allerdings erfolglos. Nach einem Konter in der Nachspielzeit machte Fabio Gelha mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand den Deckel auf das Spiel.

"Wir wussten von Anfang an, dass es kein einfaches Spiel für uns wird.

Dodesheide hat sich heute nicht versteckt, über 90 Minuten gut mitgespielt und es uns extrem schwer gemacht. Ich bin mit dem heutigen Ergebnis auf jeden Fall zufrieden, da wir insgesamt ein ordentliches Spiel abgeliefert haben und wir uns auf das ganze Spiel betrachtet, die klareren Torchancen erspielen konnten. Jetzt freuen wir uns auf die Winterpause, um wieder Kraft tanken zu können, um in der Rückrunde wieder dort anknüpfen zu können, wo wir aufgehört haben," sagte uns Trainer Andreas Ackermann nach dem Spiel an seiner früheren Wirkungsstätte.