TV Bohmte 01 verlängert mit Trainerteam

Andreas Ackermann und Martin Strotmann fühlten sich auf ihrer ersten gemeinsamen Trainerstation gleich sofort extrem wohl, und wurden vom TV 01 auch mit offenen Armen empfangen. Ihre Art und Weise des Trainings und der Mannschaftsführung kamen überall extrem gut an. Ackermann und Strotmann konnten ihr Team lange Zeit ins Titelrennen der Kreisliga A implantieren, bis am Ende dann vielleicht doch etwas die Luft ausging. Aber die beiden führten ihre Jungs, von denen auch viele positive Signale an die Abteilungsleitung herankamen, am Ende noch auf einen höchst respektablen 3. Rang in der Abschlusstabelle. So war es insgesamt ein Logisches für die Abteilung, die Zusammenarbeit mit den beiden fortzuführen, gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.