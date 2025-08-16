TV Bohmte 01 nur Remis gegen Aufsteiger

"In der 1. Hz wurde leider viel zu wenig Fussball gespielt. Es gab viele Fouls und Spielunterbrechungen. Nach dem 0:1 von Dodesheide sind wir endlich aufgewacht und immer besser ins Spiel gekommen. Wir konnten relativ zeitnahe ausgleichen und hatten noch die ein oder andere große Chance für einen weiteren Treffer. Dodesheide hatte am Ende nach einer klarer Tätlichkeit Glück, dass Spiel mit 11 Mann beenden zu dürfen. Das 1:1 geht insgesamt, auf das ganze Spiel betrachtet, völlig in Ordnung. Für einen Sieg haben beide Mannschaften einfach zu wenig investiert,“ lautet das Statement von Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte).