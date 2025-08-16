Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Thomas Mönter
TV Bohmte 01 nur Remis gegen Aufsteiger
SSC Dodesheide II entführt Punkt beim Aufstiegsanwärter
Im vorgezogenen Spiel der Kreisliga Staffel B musste sich der TV Bohmte gegen den Aufsteiger SSC Dodesheide II mit einem Unentschieden zufrieden geben.
In einen umkämpften, zeitweise giftigen und nickeligen Spiel mit wenigen fussballerischen Höhepunkten und Tormöglichkeiten ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang Jannik Skatulla mit einer trockenen Direktabnahme die nicht unverdiente Führung für die Gäste. Der TV Bohmte fand aber eine schnelle Antwort und erzielte nur zehn Minuten später durch Marius Röcker den 1:1-Ausgleich. Am Ende muss sich der ambitionierte TV Bohmte mit dem Unentschieden zufrieden geben.
Ein Gutes, teils nickeliges Spiel auf Augenhöhe. Am Ende mit mehr Spielanteilen für den TV Bohmte. Alles in allem aber ein gerechtes Ergebnis,“ sagteuns SSC-Co-Trainer Patrick Ahaus.
"In der 1. Hz wurde leider viel zu wenig Fussball gespielt. Es gab viele Fouls und Spielunterbrechungen. Nach dem 0:1 von Dodesheide sind wir endlich aufgewacht und immer besser ins Spiel gekommen. Wir konnten relativ zeitnahe ausgleichen und hatten noch die ein oder andere große Chance für einen weiteren Treffer. Dodesheide hatte am Ende nach einer klarer Tätlichkeit Glück, dass Spiel mit 11 Mann beenden zu dürfen. Das 1:1 geht insgesamt, auf das ganze Spiel betrachtet, völlig in Ordnung. Für einen Sieg haben beide Mannschaften einfach zu wenig investiert,“ lautet das Statement von Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte).