Grenzenloser Jubel bei der SG Ostercappeln nach dem späten Ausgleichstreffer – Foto: Larissa Bergmann

TV Bohmte 01 lässt Punkte liegen Ausgleichstreffer für SG Ostercappeln in der Nachspielzeit

Der Tabellenführer der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - TV Bohmte 01 musste sich gegen das bisherige Überraschungsteam SG Ostercappeln durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

Nach verhaltenem Beginn brachte Matthis Fehrmann die SG Ostercappeln bereits nach einer Viertelstunde Spielzeit in Führung. Der TV Bohmte drückte in der Folge auf den Ausgleich konnte sich ab trotz optischer Überlegenheit nur wenige klare Möglichkeiten erspielen. Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste weiter auf den Ausgleich und hatten nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit endlich erfolg. Zunächst verpasste Daniel bei einer vergebenen Großchance den Ausgleichstreffer. Kurz darauf entschied Schiedsrichter Jannik Bornhorst in auf Strafstoß für den TV Bohmte. Stani Kolb verwandelt eiskalt zum 1:1-Ausgleich. In der 86. Spielminute erzielte Daniel Noldt die 2:1-Führung für die Gäste. Quasi mit dem Schlusspfiff in der siebten Minute der Nachspiel erzielte Matthis Fahrmann mit einem Distanzschuß den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Mattis Fehrmann traf doppelt für die SG Ostercappeln – Foto: Fupa

Wir hatten Ostercappeln eigentlich über die kompletten "90 Minuten" gut im Griff.

Haben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit viele dicke Chancen liegen lassen. Die 1:0 Führung war ein Geschenk von uns. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel dann endlich verdient drehen. Wie es im Fussball leider manchmal so ist, bekommen wir mit der letzten Aktion und mit dem gefühlten zweiten Torschuss vom Gegner den Ausgleich. Ich bin trotzdem sehr Stolz auf die Leistung meiner Truppe, auch wenn wir heute extrem viel Pech im Abschluss gehabt haben und die definitiv vermeidbaren zwei Punkte liegen gelassen haben," lautet das Statement von Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte 01).