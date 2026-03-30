TV Bohmte 01 dreht Derby nach frühen Rückstand

Spitzenreiter TV Bohmte – Foto: Thomas Mönter

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - meldete sich nach zwei Niederlagen in Folge der TV Bohmte im Kampf um die Meisterschaft mit einem 4:2-Derby-Sieg gegen den Nachbarn SG Ostercappeln/Schwagstorf zurück.

Dabei begann das Spiel für die Gastgeber alles andere als verheißungsvoll. Mit 0:2 lag der Spitzenreiter bereits nach zehn Minuten durch Tore von Mark Siebenand und Tim Rupel im Rückstand. Danach kam der spielstarke Tabellenführer in Schwung und konnte durch den 23. Saisontreffer von Stani Kolb und einem Treffer durch Dominik Hoolt zum 2:2 ausgleichen. Direkt nach Wiederanpfiff drehte Fabio Grelha mit seinem Führungstreffer für den Gastgeber das Spiel. Luca Oevermann machte kurz darauf den Deckel auf das Spiel. Weil gleichzeitig die Konkurrenz patzte feierte das Team des TV Bohmte 01 nach dem Abpfiff den Derby-Sieg und die Tabellenführung.