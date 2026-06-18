TV Bodenwöhr präsentiert fünf Neuzugänge

Die Neuzugänge des TVB: von links Tyler Jostwerth, Oliver Graßl, Philipp Nanka, Johannes Frey und Felix Boxleitner – Foto: TVB

Mit Oliver Graßl stößt ein Spieler zum TVB, der bereits seit längerer Zeit im Fokus der Verantwortlichen stand. Schon im vergangenen Jahr standen beide Seiten in Kontakt, ehe der Wechsel nun nach einer fußballerischen Auszeit des Mittelfeldspielers zustande kam. Für Graßl war die Entscheidung schnell gefallen: „Für mich gab es nur eine Option. Die Mannschaft ist charakterlich top und ich wurde sofort super aufgenommen.“ Der 25-Jährige möchte vor allem wieder mit Freude Fußball spielen und freut sich auf die kommende Zeit in Bodenwöhr.

Der TV Bodenwöhr hat die Planungen für die kommende Saison weiter vorangetrieben und kann gleich fünf Neuzugänge begrüßen. Mit Oliver Graßl, Johannes Frey, Felix Boxleitner, Tyler Jostwerth und Philipp Nanka verstärken sowohl erfahrene Spieler als auch junge Talente den Kader der Blau-Gelben.

Besonders erfreulich aus Sicht des TVB ist dabei die Verpflichtung von drei Nachwuchsspielern. Mit Felix Boxleitner, Tyler Jostwerth und Philipp Nanka wechseln gleich drei Akteure aus dem Nachwuchsbereich des SV Schwandorf- Ettmannsdorf nach Bodenwöhr und wagen dort den Schritt in den Herrenfußball.

Für zusätzliche Erfahrung sorgt Johannes Frey. Der ehemalige Landesliga-Spieler hatte seine aktive Laufbahn eigentlich bereits beendet. Nach seinem Umzug nach Bodenwöhr ergab sich jedoch die Möglichkeit, den erfahrenen Mittelfeldakteur zu reaktivieren. Mit seiner Erfahrung aus vielen Jahren im höherklassigen Amateurfußball soll Frey künftig sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen.

Ausschlaggebend für Boxleitner´s Wechsel waren vor allem die Gemeinschaft innerhalb des Vereins sowie die positiven Gespräche mit den Verantwortlichen. „Bodenwöhr ist meine Heimat, daher war für mich klar, dass ich hier meinen Weg einschlagen möchte“, erklärt Boxleitner. Sein Ziel sei es, sich schnell in die Mannschaft zu integrieren und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten.

Auch Tyler Jostwerth sieht im TV Bodenwöhr das passende Umfeld für seine weitere Entwicklung. Besonders das familiäre Vereinsleben und der starke Zusammenhalt hätten ihn überzeugt. „Man spürt einfach, dass der Verein gemeinsam etwas bewegen will“, sagt der Defensivspieler.

Für Philipp Nanka ist der Wechsel sogar eine echte Herzensangelegenheit. Der Heimatverein habe für ihn schon immer einen besonderen Stellenwert gehabt. Nachdem er die Mannschaft in den vergangenen Jahren regelmäßig als Zuschauer und Unterstützer begleitet hatte, möchte er nun selbst auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Neben seiner persönlichen Weiterentwicklung steht für ihn vor allem der gemeinsame sportliche Erfolg im Vordergrund.

Neben den fünf Neuzugängen darf sich der TV Bodenwöhr zudem über einen weiteren wichtigen Rückkehrer freuen. Nach langer Verletzungspause steht Julian Hofmann dem Team wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler musste aufgrund eines Kreuzbandrisses über einen längeren Zeitraum pausieren und arbeitet nun an seinem Comeback. Auch wenn er kein klassischer Neuzugang ist, wird seine Rückkehr innerhalb der Mannschaft beinahe wie eine Neuverpflichtung gewertet. Mit seinen Qualitäten auf dem Platz erweitert er die Möglichkeiten des Trainerteams zusätzlich und stellt damit einen weiteren wichtigen Baustein für die kommende Saison dar.

Das Trainerteam um Ziegler und Zinnbauer blickt den Neuzugängen mit großer Vorfreude entgegen. Neben der sportlichen Qualität seien es vor allem der Charakter, die Motivation und die Verbundenheit zum Verein, die hervorragend zur Mannschaft passen. Mit dem Mix aus Erfahrung und jungen, hungrigen Spielern sieht sich der TV Bodenwöhr für die kommende Saison gut aufgestellt und möchte in der Kreisklasse erneut eine gute Rolle spielen.