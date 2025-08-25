TV Bodenwöhr gibt Tabellenführung an Lokalrivalen ab

200 Zuschauer waren beim Lokalderby auf dem Schulsportplatz in Bodenwöhr anwesend und sahen einen relativ glücklichen 2:0 Sieg der Gäste die durch diesen 3er nun auch wieder vom Platz an der Sonne der Kreisklasse Süd grüßen!

Lange Zeit sahen die Fans beider Mannschaften eine zerfahrene Partie welche bestimmt wurde von der Devise "bloß keinen Fehler machen". Lange Ballstafetten oder schön herausgespielte Angriffe blieben absolute Mangelware so wurden, wenig verwunderlich beim Stand von 0:0 die Seiten getauscht.