TV Bad Birnbach und SV Bayerbach gehen im Herrenbereich gemeinsame Weg

Der TV Bad Birnbach 1900 e.V. und der SV 1949 Bayerbach e.V. werden ab der Saison 2026/2027 im Herrenbereich unter dem Namen SG Birnbach/Bayerbach als Spielgemeinschaft antreten. Auf diese Entscheidung verständigten sich die Verantwortlichen beider Vereine nach intensiven und konstruktiven Gesprächen einvernehmlich. Hintergrund des Zusammenschlusses sind ähnliche Herausforderungen, mit denen beide Vereine in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Der zunehmende Spielermangel im Herrenbereich erschwerte es, dauerhaft eigenständige Mannschaften zu stellen. Mit der Spielgemeinschaft wollen die Vereine den Herrenfußball an beiden Standorten langfristig sichern und den Spielbetrieb auf eine stabile Basis stellen.

Die Organisation der Spielgemeinschaft erfolgt auf Augenhöhe. Das Heimrecht wird gleichmäßig aufgeteilt, sodass die Heimspiele zu gleichen Teilen in Bad Birnbach und Bayerbach ausgetragen werden. Beide Vereine bleiben eigenständig und bringen ihre jeweiligen Stärken in die Zusammenarbeit ein. Als wichtiges Fundament gilt die bereits langjährig erfolgreiche Kooperation im Jugendbereich. Diese soll künftig einen nahtlosen Übergang der Nachwuchsspieler in den Herrenfußball ermöglichen und die Bindung junger Talente an die Vereine stärken.