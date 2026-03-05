TV Asberg will Platz eins zurückerobern, Auftakt beim VfL Rheinhausen

Rheinhausen gegen Alpen. – Foto: Steffen Schmitz

Spieltag 22 steht in der Kreisliga A Moers an! In Spielen des VfL Rheinhausen und von Viktoria Alpen ist immer eine Menge los, deshalb dürfte das Freitagabendspiel auch ein launiger Auftakt in das Wochenende werden. Der TV Asberg wird am Sonntag jedenfalls versuchen, die Tabellenführung vom SV Budberg II zurückzuerobern.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg GSV Moers GSV Moers II 15:00 PUSH

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen SSV Lüttingen Lüttingen 15:30 PUSH

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim SV Budberg SV Budberg II 15:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen

So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II

So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen

So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II

