TV Asberg verspielt letzte Aufstiegschance

Der TV Asberg ist raus aus dem Aufstiegsrennen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der TV Asberg hat sich am drittletzten Spieltag der Kreisliga A Moers wohl endgültig aus dem Meisterrennen verabschiedet. Nach der späten 1:2-Niederlage beim ESV Hohenbudberg wird aus dem wochenlangen Dreikampf im Endspurt ein Zweifachduell um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Dabei sah es für die Moerser lange gut aus: Alend Said-Ali brachte den TVA kurz nach der Pause in Führung (51.). Doch Torjäger Samet Altun drehte die Partie mit seinem Doppelpack (58./90.+2) noch zugunsten der Gastgeber und erhöhte sein beeindruckendes Torekonto auf 48 Saisontreffer.

Während der Top-Torjäger, weitere Leistungsträger und auch Trainer Ralf Röös in der kommenden Saison bei den Krefeldern an Bord bleiben, nimmt der personelle Aderlass beim TVA immer größere Ausmaße an. Mit nun fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Budberg II dürfte der Zug in Richtung Platz eins für den Tabellendritten nun endgültig abgefahren sein.

Mit Kilian Cüneyt Rabe (TuS Asterlagen), Max Marten (VfL Rheinhausen) und Dominik Kischel (SV Schwafheim II) stehen inzwischen die Abgänge 24 bis 26 aus dem 28-Mann-Kader fest. Nur noch zwei Spieler werden nach aktuellem Stand über den Sommer in Asberg weitermachen, wo die sportliche Zukunft weiter ungewiss ist.

Trainer Michael Hoppe übernimmt zur neuen Saison den Bezirksligisten TuS Asterlagen. Co-Trainer Gabriel Graeber schließt sich dem VfB Homberg II an. Trotz der schwierigen Gesamtsituation zog Graeber ein positives Fazit: „Es ist natürlich schwer, wenn alles so auseinanderbricht. Trotzdem haben die Jungs es noch mal versucht und insgesamt gut gemacht. Am Ende hat uns die Chancenverwertung das Genick gebrochen. Nach den Ergebnissen auf den anderen Plätzen wären wir selbst mit einem Unentschieden raus gewesen, deshalb haben wir am Ende noch mal alles nach vorne geworfen.“

Der 32-Jährige blickte trotz des wohl verpassten Aufstiegs auch stolz auf die gemeinsame Entwicklung zurück: „Wir hatten vor der Saison 14 Neuzugänge und haben trotzdem schnell eine richtig gute Mannschaft geformt. Budberg und Lüttingen ärgern zu können, obwohl die seit Jahren zusammenspielen, war schon stark. Wir hatten eine coole Zeit zusammen und wollen die letzten zwei Wochen jetzt noch gemeinsam genießen, bevor sich die Wege vieler Spieler trennen.“

Budberg II hat Aufstieg in eigener Hand

Tabellenführer SV Budberg II erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den Vize-Kreispokalfinalisten Büdericher SV derweil souverän. Durch den 6:0-Erfolg beträgt der Vorsprung auf Lüttingen bei noch zwei ausstehenden Partien weiterhin zwei Punkte. Gegen den seit Sonntag geretteten GSV Moers II sowie beim SV Sonsbeck II hat die Mannschaft von Ulf Deutz den Aufstieg weiter in der eigenen Hand.

Der SSV Lüttingen gewann mit 3:0 beim SV Millingen und hat mit dem Büderich sowie Moers II ebenfalls zwei machbare Aufgaben vor der Brust. Das Team von Mirko Poplawski bleibt jedoch auf einen Patzer der Budberger angewiesen.

Für Millingen, Schlusslicht mit nur 15 Zählern, ist der Sprung auf den Relegationsplatz, den weiterhin der FC Meerfeld belegt, nur noch theoretisch möglich. Sechs Punkte trennen beide Teams voneinander, allerdings entschied der SVM den direkten Vergleich für sich. Dafür müssten die Moerser ihre Spiele in Menzelen und Schwafheim verlieren, während Millingen gleichzeitig gegen Alpen und den VfL Rheinhausen doppelt punkten müsste.