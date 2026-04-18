TV Asberg verliert seine Spieler, Rheinberg-Rückzug, Nichtantritt

Die aktuellen Schlagzeilen aus der Kreisliga A Moers. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 28 in der Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II hat schon am Donnerstag gespielt und gewonnen , doch abseits des Platzes ist ebenfalls eine Menge Bewegung drin. FuPa fasst euch zum Spieltag alle Schlagzeilen zusammen:

Morgen, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim II Büdericher SV BüdericherSV 15:30 PUSH

Spieltext Schwafheim II - BüdericherSV

Morgen, 15:30 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Schwafheim Schwafheim 15:30 live PUSH

Spieltext TV Asberg - Schwafheim

Spieltext Rheurdt-Sch. - VfL R´hausen

Spieltext Hohenbudb. - FC Alpen

Morgen, 15:30 Uhr Rumelner TV Rumelner TV SSV Lüttingen Lüttingen 15:30 live PUSH

Spieltext Rumelner TV - Lüttingen

Mangels Personal verzichtet Concordia Rheinberg auf das Derby gegen den SV Budberg II.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg



30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II

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