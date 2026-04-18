TV Asberg verliert seine Spieler, Rheinberg-Rückzug, Nichtantritt

Spieltag 28 in der Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II hat schon am Donnerstag gespielt und gewonnen, doch abseits des Platzes ist ebenfalls eine Menge Bewegung drin. FuPa fasst euch zum Spieltag alle Schlagzeilen zusammen:
>>> TV Asberg bricht auseinander
>>> Concordia Rheinberg zieht freiwillig zurück
>>> Warum Concordia Rheinberg gegen den SV Budberg II nicht spielt
>>> Patrick Heydrich hört beim GSV Moers II auf
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II
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