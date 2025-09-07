TV Asberg & SV Budberg II siegen weiter - Tristesse im Keller

Kreisliga A Moers: Der TV Asberg und der SV Budberg II gewinnen auch am vierten Spieltag. Punktlos bleiben der SV Millingen, GSV Moers II und Concordia Rheinberg.

VfL Rheinhausen – SSV Lüttingen 0:5 VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Cankut Bastutan (50. Ufuk Derin), Faruk Yildirim (68. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (81. Yunus Pirnal), Niklas Stoll, Tom Verberne (68. Niklas Tersteegen), Niklas Lange, Maximilian Paleka (73. Schamil Kunji), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (73. Thilo Hermsen), Niels Setzepfandt (68. Johann Hildebrandt), Marius Neinhuis, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (68. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (81. Daniel Zarko), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 70 Tore: 0:1 Nicolas Mayer (18.), 0:2 Malte Peters (32.), 0:3 Janik Schweers (51.), 0:4 Lars van Schyndel (60.), 0:5 Malte Peters (80.)

Nach zwei schwierigen Spielen zum Auftakt hat der SSV Lüttingen nun das zweite Spiel klar gewonnen - und der Aufschwung hängt in jedem Fall eng mit Stürmer Malte Peters zusammen, der beim 4:1 gegen Viktoria Alpen erstmals wieder spielte und auch gegen den VfL Rheinhausen wieder netzte. Durch seinen Doppelpack steht er schon bei fünf Saisontoren, Lars van Schnydel, Nicolas Mayer und Janik Schweers trafen beim 5:0 ebenfalls. Lüttingen hat nun sieben Punkte und arbeitet sich demnach nach oben, während der VfL erneut 0:5 verloren hat. Budberg II und Lüttingen gehören aber auch nicht zu den Kalibern, gegen die Rheinhausen punkten muss.

Der ESV Hohenbudberg setzte sich klar mit 6:2 gegen den FC Moers-Meerfeld durch. Matchwinner war Samet Altun, der gleich viermal traf (5., 43., 45., 80.). Zwischenzeitlich hatten Noel-Djamel Pukallus (14.) und Nadim Hajroussi (74.) für die Gäste getroffen. Weitere Tore für den ESV erzielten Julian Thiel (36.) und Jawad Ali (65.). Vor 125 Zuschauern überzeugte der Gastgeber mit konsequenter Chancenverwertung und ihrem zweiten Saisonsieg, während Meerfeld noch auf den ersten wartet.



ESV Hohenbudberg – FC Moers-Meerfeld 6:2

ESV Hohenbudberg: Rene Sefzig, Samet Cebe (64. Oshipai von Schwartzenberg), Mikail van der Linden, Kujtim Smakolli, Boris Vertkin, Jawad Ali, Luca Heckt, Ekrem Aksu (68. Pascal Sikorska), Chris Exner (72. Domenik Mokosch), Samet Altun (81. Mateusz Glied), Julian Thiel (79. Robin Chaya) - Trainer: Ralf Röös - Trainer: Ali Sentürk

FC Moers-Meerfeld: Fabian Meier, Nico Noah Herzog, Dennis Kaminski, Kai Kunzel, Cedric Oster, Harvy Marschmann (65. Tim Küppers), Matthias Janssen, Dustin Eichholz, Jerome-Oliver Scharfeld, Nadim Hajroussi, Noel-Djamel Pukallus (81. Elia Wallat) - Trainer: Fabian Scholz

Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Samet Altun (5.), 1:1 Noel-Djamel Pukallus (14.), 2:1 Julian Thiel (36.), 3:1 Samet Altun (43.), 4:1 Samet Altun (45.), 5:1 Jawad Ali (65.), 5:2 Nadim Hajroussi (74.), 6:2 Samet Altun (80.)

Spannung bis in die Nachspielzeit in Neukirchen: Almin Muminovic brachte den FC Neukirchen-Vluyn II kurz vor der Pause in Führung (42.). Nach dem Ausgleich von Nico Parthum (66.) sah alles nach einem Remis aus. Doch in der 90.+2 verwandelte Aldin Mahmutovic einen Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer. Bitter für den SV Millingen, der lange mithielt. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – SV Millingen 2:1

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Dawid Oskar Niedzielski, Jonas Händler, Marvin Sprzagalla, Nico Justin Olejniczak (81. Sidan Lale), Miro Dag, Jos Brunck, Almin Muminovic (46. Ali Bouâz) (81. Emre Karip), Danil Samsonov (90. Philipp Peter Mertens), Dennis Müller (73. Aldin Mahmutovic) - Trainer: Andreas Oerschkes

SV Millingen: Raphael Boenig, Noel Benga, Timur Aydin, Luis Bernd Heinrich, Steven Schön, Tom Parthum, Darvin Goecke (85. Oliver Kraft), Domenique Cremers, Maurice Diebels, Badri Müller, Ricardo Schiff - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Almin Muminovic (42.), 1:1 Nico Parthum (66.), 2:1 Aldin Mahmutovic (90.+2 Foulelfmeter)

Der TV Asberg überrollte den Büdericher SV nach frühem Rückstand. Zwar brachte Lukas Vengels die Gäste in Führung (3.), doch danach trafen Lars Drauschke, Jamal Aanen und Serhat Karabulut binnen 13 Minuten zum 3:1. Nach der Pause erhöhten Franck Sylla, Junior Holzum (doppelt) und Alend Said-Ali auf 7:1. Büderich war defensiv überfordert und brach im zweiten Durchgang ein. TV Asberg – Büdericher SV 7:1

TV Asberg: Thomas Wilbers, Joshua Noel Hoppe, Justin Gellert (73. Engin Lale), Tom Conrad (53. Mirza Mulaomerovic), Franck Sylla, Kilian Cüneyt Rabe, Lars Drauschke, Petros Siainis, Jamal Aanen (46. Alend Said-Ali), Junior Holzum, Serhat Karabulut - Trainer: Michael Hoppe

Büdericher SV: Octavian Petrov, Tobias Frings, Markus Dachwitz (56. Justin Kluth), Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Alexander Höppner (46. Marius Ploch), Philipp Konrad (73. Ben Satzinger), Alpay Erdem, Miguel Ernst, Canberk Cevirgen (46. Hubert Welens), Edis Junuzovic - Trainer: Dominik Seemann

Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Lukas Vengels (3.), 1:1 Lars Drauschke (15.), 2:1 Jamal Aanen (27.), 3:1 Serhat Karabulut (28.), 4:1 Franck Sylla (49.), 5:1 Junior Holzum (70.), 6:1 Alend Said-Ali (76.), 7:1 Junior Holzum (88.)

Der SV Schwafheim gewann verdient gegen den GSV Moers II. Aboubacar Fofana (24.) und Julian Klingen (47.) sorgten für eine 2:0-Führung. Zwar verkürzte Naim Aziz Hajjaoui direkt (50.), doch Danilo Gazija stellte in der 74. Minute den Endstand her. Schwafheim zeigte sich kaltschnäuzig, während Moers II auf einem Abstiegsplatz bleibt. SV Schwafheim – GSV Moers II 3:1

SV Schwafheim: Jan Germies, Danilo Serra (24. Marius Dyka), Linus Schlebusch, Hayate Abe, Julian Klingen (70. Eren Okumus), Christoph Pinske, Robin Morawa (77. Jetmir Deskaj), Danilo Gazija (83. Emmanuel Lucaßen), Lars Dickmann, Serkan Durak (56. Kaan Aydin), Aboubacar Fofana - Trainer: Alessandro Vergaro

GSV Moers II: Mike Rybarczyk, Christian Skerwiderski (49. Nils Armes), Max Alejandro Eberhard Rosales Sanchéz Nitschmann, Mohammed Dib Damlakhi, Burak Akdemir, Mehmet Berke Ilhan, Ramon Morawiec, Muhanad Muayad Zakholy (79. Obadja Turan), Adil Zaytouni, Samer Al Jajaeh, Naim Aziz Hajjaoui - Trainer: Patrick Heydrich

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Aboubacar Fofana (24.), 2:0 Julian Klingen (47.), 2:1 Naim Aziz Hajjaoui (50.), 3:1 Danilo Gazija (74.)

Dramatik in Menzelen: Der SV Menzelen führte nach Treffern von Nick Kuhlmann (20.) und Robin Brüggen (38.) bereits 2:0. Doch der SV Budberg II schlug zurück. Benedikt Franke (41.) und Patrick Reitemeier (76.) glichen aus, ehe Joker Jan van Dyck (88.) die Partie komplett drehte. Budberg II entführte mit großem Kampf drei Punkte. SV Menzelen – SV Budberg II 2:3

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann (33. Mario Alkämper), Niklas Kiwitt, Tim Hebbering, Max Güllekes, Marcel Timm, Niclas Kolkenbrock, Jamie Mark Pittschi, David Utzka (67. Fabio Keisers), Luca Terfloth (91. Constantin van Elten), Robin Brüggen - Trainer: Frank Griesdorn

SV Budberg II: Marius Ebener, Janosch Severith, Kai-Niklas Jahn (92. Arne Grundmann), Jonas Kühnau (57. Jan van Dyck), Patrick Reitemeier, Simon Kömpel, Jan Luka Drüppel, Marco Härtner (46. Henrik Skodacek), Lennart Severith, Yannik Kehrmann, Benedikt Franke - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Nick Kuhlmann (20.), 2:0 Robin Brüggen (38.), 2:1 Benedikt Franke (41.), 2:2 Patrick Reitemeier (76.), 2:3 Jan van Dyck (88.)

Der SV Sonsbeck II drehte nach Rückstand das Spiel beim FC Viktoria Alpen. Nils Speicher traf zur Alpen-Führung (18.), doch nach der Pause entschieden Sven Lehmkuhl, Justin-Maik Grube und Lucas Ridder die Partie binnen zehn Minuten. Zwar verkürzte Kai Hense (70.), doch am Ende blieb es beim 2:3.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – SV Sonsbeck II 2:3

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Kai Hense, Louis Feldkamp (51. Domenik Algra), Matthias Kaul (46. Kevin Spallek), Jan Luca Rassier (46. Lennart Linkenbach), Niels Kuhlmann, Dejan Pomrehn, Nils Speicher, Marian Nederkorn, Mika Heckers - Trainer: Tobias Schmitz

SV Sonsbeck II: Matthias van Husen, Konrad Nitschke (46. Bennet Stabenau), Lutz Schorn, Jan Greuel, Tim-Luca Reuters (81. Luca-Markus Geuyen), Moritz Lemkens (81. Mika Ingenbleek), Justin Przybyla (46. Lucas Ridder), Justin-Maik Grube, Richard Zeiger, Arion Krasniqi, Sven Lehmkuhl - Trainer: Norbert Quinders

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Speicher (18.), 1:1 Sven Lehmkuhl (49.), 1:2 Justin-Maik Grube (52.), 1:3 Lucas Ridder (59.), 2:3 Kai Hense (70.)

Ein Schützenfest bot der Rumelner TV gegen Concordia Rheinberg. Zwar glich Kevin Röös den frühen Rückstand durch Granit Haliti kurzzeitig aus (32.), doch Rumeln drehte danach auf. Francesco Aleccia, Kerem Sam, Moritz Bergmann (3), Kevin Reiser und Elias Bergmann sorgten für den 8:1-Kantersieg. Rheinberg schwächte sich zudem durch Gelb-Rot für Christoph Berghausen (68.) und bleibt Letzter.

Rumelner TV – Concordia Rheinberg 8:1

Rumelner TV: Leon Krahn, Leon Seck, Francesco Aleccia, Patrick Boers (67. Tim Harenburg), Granit Haliti (67. Matthias Schippers), Nick Hauptmann, Benjamin Dolle, Moritz Bergmann, Kevin Reiser (72. Elias Bergmann), Patrick Schlechtriem (62. Philipp Kissel), Kerem Sam (76. Ben Blischke) - Trainer: Granit Haliti - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Günter Jager

Concordia Rheinberg: Timo Hahn (45. Henrik van de Mötter), Niklas Noll, Max Knöpel, Julien Schulik (75. Joel Vallender), Andreas Isailovic, Jonas Jaschka (62. Dino Nadarevic), Christoph Berghausen, Lars Meier (67. Frederic Böhme), Tim Meier (39. Philip Schall), Kevin Röös, Max Buchholz - Trainer: Ingo Feß - Trainer: Björn Kluth

Schiedsrichter: Burak Öztürk - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Granit Haliti (10.), 2:0 Francesco Aleccia (20.), 2:1 Kevin Röös (32.), 3:1 Kerem Sam (36.), 4:1 Moritz Bergmann (55. Foulelfmeter), 5:1 Moritz Bergmann (56.), 6:1 Kevin Reiser (64.), 7:1 Elias Bergmann (80.), 8:1 Moritz Bergmann (82.)

Gelb-Rot: Christoph Berghausen (68./Concordia Rheinberg/Meckern )

Die Partie wurde abgesagt.

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim

So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV

So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: