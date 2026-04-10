TV Asberg und das Spieler-Problem, Asterlagen lauert, Büderich-Boom

Spieltag 27 in der Kreisliga A Moers: Über Ostern gibt es einige spannende News rund um die Liga, betroffen ist dabei vor allem Spitzenteam TV Asberg, dem die Spieler verloren gehen. TuS Asterlagen schlägt mehrfach in der Liga zu und der Büdericher SV freut sich über einen Boom in der Jugend - die Übersicht.
>>> Viele Spieler wenden sich dem TV Asberg ab
>>> Nachwuchs-Boom beim Büdericher SV
>>> TuS Asterlagen schlägt in der Kreisliga A zu
28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen
So., 19.04.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Sonsbeck II
So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen
So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Budberg II
So., 19.04.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - GSV Moers II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Büdericher SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg
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