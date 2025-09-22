TV Asberg: Serhat Karabulut lässt es krachen

Über die Höhe des Ergebnisses könne man streiten, da waren sich beide Trainer einig: „Entscheidend war, dass wir die wenigen Chancen effektiv genutzt haben“, sagte Hoppe. Für den TVA ist die Tabellenführung zum frühen Zeitpunkt dennoch nicht mehr als eine Momentaufnahme. „Wir freuen uns natürlich, so weit oben zu stehen – und das vor dieser tollen Kulisse. Wir sind gerade dabei, unser Image der grauen Maus abzulegen, aber heben nicht ab. Unser Ziel bleibt das obere Drittel“, betonte Hoppe.

TV Asberg hat sich stark verstärkt