TV Asberg: Serhat Karabulut lässt es krachen

Die Asberger, die sich im Sommer mit gleich mehreren Bezirksliga-Spielern aus Neukirchen verstärkten, wirken eingespielt und stabil. Paradebeispiel ist Karabulut, der fast 30 Kilo Gewicht verlor und nach kurzer Eingewöhnung immer stärker wird. „Alle Neuzugänge haben eingeschlagen, die Integration ist super gelaufen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir als Mannschaft reagieren, wenn mal Rückschläge kommen. Aktuell wirkt alles sehr harmonisch“, so Hoppe.
Der SV Budberg II hatte zum Start bereits den SSV Lüttingen mit 4:0 nach Hause geschickt – diesmal war das Ergebnis umgekehrt deutlich, aber ähnlich wenig leistungsgerecht, fand Kehrmann: „Es war lange ein enges Spiel auf Augenhöhe. Aber Asberg hatte das Momentum auf seiner Seite, wir haben unsere guten Ansätze nicht in Tore umgemünzt.“ Die Liga sei in vor allem in der Spitze sehr ausgeglichen: „Wir bleiben konkurrenzfähig und lassen uns von den beiden Niederlagen nicht umwerfen.“
Für Asberg, die unter der Woche ohne zwei Spieler auskommen müssen, wartet nun eine anspruchsvolle Aufgabe im Kreispokal gegen den Bezirksligisten TuS Xanten, ehe mit Lüttingen ein weiterer Hochkaräter der Liga wartet. Budberg II richtet den Blick auf das nächste Top-Duell gegen den Überraschungsdritten FC Neukirchen-Vluyn II – mit der Hoffnung auf eine verbesserte Personallage in der Kaderbreite.