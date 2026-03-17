TV Asberg fehlt im Spitzenspiel der Biss

„Das war über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel von uns. Wir waren in allen Belangen besser und haben Asberg kaum Luft gelassen“, lobte Kehrmann die Leistung seines Teams. Zwar habe seine Mannschaft gerade zu Beginn einige gute Pressingmomente noch nicht genutzt, doch Frankes Distanzschuss zum 1:0 ebnete den Weg. Nach der Pause ließ der SVB noch einige Hochkaräter liegen. „Dann fällt aus dem Nichts das 2:1 aus der Distanz. Aber die Mannschaft ist nicht nervös geworden.“

Elf Spieltage vor Saisonende hat Budberg II die Meisterschaft nun wieder in der eigenen Hand. „Es ist ein schönes Gefühl, wieder vorne zu stehen. Aber es ist noch nichts entschieden. Alle Teams haben noch schwere Aufgaben vor sich“, so der Coach.

Asbergs Trainer Michael Hoppe erkannte den verdienten Erfolg des Gegners an. „Budberg hat zurecht gewonnen. Der Gegner war galliger, bissiger und griffiger. Wir haben nicht unseren Fußball gespielt, wirkten teilweise blockiert und ängstlich.“ In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft zwar mehr Gier gezeigt, doch das Gefühl, die Partie noch drehen zu können, sei nie wirklich aufgekommen. Trotz der Niederlage bleibt Hoppe optimistisch: „Die Saison ist noch lang. Die Jungs waren nach dem Spiel zwar geknickt, aber ein Punkt Rückstand bedeutet noch gar nichts.“

Vier Platzverweise in Alpen

Im unteren Tabellenmittelfeld setzte sich der SV Menzelen im Derby bei Viktoria Alpen deutlich mit 4:0 (0:0) durch. Luca Terfloth brachte die Gäste nach der Pause in Führung (53.), ehe Robin Brüggen auf 2:0 und 3:0 (59., 64.) erhöhte. Den Schlusspunkt setzte der Goalgetter mit einem verwandelten Strafstoß zum Hattrick.

Die Partie wurde von mehreren Platzverweisen überschattet. Bei Alpen sah Julian Nowak (41.) wegen eines groben Foulspiels glatt Rot. Keeper Stefan Funke (64.) und Chris Bartsch (85.) bekamen vom Schiedsrichter die Ampelkarte gezeigt. Menzelens Maximilian Theis ließ sich in Minute 84 zu einer Tätlichkeit hinreißen.