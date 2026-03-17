TV Asberg fehlt im Spitzenspiel der Biss

Der SV Budberg II hat die Tabellenführung in der Kreisliga A Moers zurückerobert. Im Topspiel setzte sich die Mannschaft von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann vor 200 Zuschauern mit 3:1 (2:0) gegen den bisherigen Spitzenreiter TV Asberg durch. Damit liegt der SVB wieder einen Punkt vor den Moersern und hat zudem den direkten Vergleich gewonnen.
Matchwinner war Rückkehrer Benedikt Franke. Der Stürmer schnürte einen Doppelpack (34., 78.). Zuvor hatte Landesliga-Innenverteidiger Devin Warnke kurz vor der Pause auf 2:0 erhöht (41.). Die Gäste kamen im zweiten Durchgang durch Alen Brajic (62.) noch einmal heran, doch Budberg brachte den Sieg letztlich souverän über die Zeit.
„Das war über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel von uns. Wir waren in allen Belangen besser und haben Asberg kaum Luft gelassen“, lobte Kehrmann die Leistung seines Teams. Zwar habe seine Mannschaft gerade zu Beginn einige gute Pressingmomente noch nicht genutzt, doch Frankes Distanzschuss zum 1:0 ebnete den Weg. Nach der Pause ließ der SVB noch einige Hochkaräter liegen. „Dann fällt aus dem Nichts das 2:1 aus der Distanz. Aber die Mannschaft ist nicht nervös geworden.“
Elf Spieltage vor Saisonende hat Budberg II die Meisterschaft nun wieder in der eigenen Hand. „Es ist ein schönes Gefühl, wieder vorne zu stehen. Aber es ist noch nichts entschieden. Alle Teams haben noch schwere Aufgaben vor sich“, so der Coach.
Asbergs Trainer Michael Hoppe erkannte den verdienten Erfolg des Gegners an. „Budberg hat zurecht gewonnen. Der Gegner war galliger, bissiger und griffiger. Wir haben nicht unseren Fußball gespielt, wirkten teilweise blockiert und ängstlich.“ In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft zwar mehr Gier gezeigt, doch das Gefühl, die Partie noch drehen zu können, sei nie wirklich aufgekommen. Trotz der Niederlage bleibt Hoppe optimistisch: „Die Saison ist noch lang. Die Jungs waren nach dem Spiel zwar geknickt, aber ein Punkt Rückstand bedeutet noch gar nichts.“
Im unteren Tabellenmittelfeld setzte sich der SV Menzelen im Derby bei Viktoria Alpen deutlich mit 4:0 (0:0) durch. Luca Terfloth brachte die Gäste nach der Pause in Führung (53.), ehe Robin Brüggen auf 2:0 und 3:0 (59., 64.) erhöhte. Den Schlusspunkt setzte der Goalgetter mit einem verwandelten Strafstoß zum Hattrick.
Die Partie wurde von mehreren Platzverweisen überschattet. Bei Alpen sah Julian Nowak (41.) wegen eines groben Foulspiels glatt Rot. Keeper Stefan Funke (64.) und Chris Bartsch (85.) bekamen vom Schiedsrichter die Ampelkarte gezeigt. Menzelens Maximilian Theis ließ sich in Minute 84 zu einer Tätlichkeit hinreißen.
Viktoria-Trainer Tobias Schmitz sah einen entscheidenden Wendepunkt früh im Spiel: „Wir hatten die Führung eigentlich schon auf dem Fuß. Dann musste Nils Speicher nach einer Viertelstunde ohne Fremdeinwirkung verletzt raus, es ist wahrscheinlich ein Muskelfaserriss. Das war ein Schock für uns.“ Die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung wertete er als diskutabel: „Da hätte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Mit drei Mann weniger hatte Menzelen leichtes Spiel.“
Trotz der Niederlage gibt sich Schmitz kämpferisch: „Wir müssen jetzt anfangen zu punkten, der Abstand nach unten wird kleiner. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die Klasse halten. Die Mannschaft hat trotzdem alles reingeworfen.“
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