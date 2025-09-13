TV Angermund nimmt am ersten FVN-Gehfußballturnier teil Am Samstag steigt ein großes Walking-Football-Turnier in der Sportschule Wedau.

Fußball ist der Deutschen liebster Sport. Doch wie geht es weiter, wenn man nicht mehr spielen kann? Die Knie machen eventuell nicht mehr mit, die Hüfte bereitet Probleme oder etwas anderes. Ralf Hennig ging es vor drei Jahren so. Wegen Knorpelschäden in den Knien musste er seine Fußballschuhe in der Altherren-Mannschaft an den Nagel hängen. Doch dann fand er doch eine Art, weitermachen zu können: Walking Football.

Diese Variante des Fußballs bietet vor allem ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko. So sind beispielsweise Zweikämpfe und Grätschen verboten. Der Ball darf maximal auf ein Meter Höhe gespielt werden, ansonsten gibt es Freistoß für den Gegner. Und vor allem: Es darf nur gegangen werden. Sprich: Ein Fuß muss immer den Boden berühren. „Als sehr guter Fußballer ist man auch klar im Vorteil“, sagt Hennig, der nicht nur seit drei Jahren die Walking-Football-Mannschaft des TVA trainiert, sondern mittlerweile auch Mitglied des Arbeitskreises beim FVN ist und regelmäßig Werbung für den Sport macht. „Es geht darum, den Ball in den Fuß zu spielen, Doppelpässe oder im Dreieck. Es reicht nicht, langen Hafer zu spielen und hinterherzurennen.“ Rund 40 Spieler umfasst die Mannschaft des TV Angermund mittlerweile, darunter auch eine Frau.

Das Spiel erfreut sich beim TV Angermund aber auch nicht nur bei den Leuten, die keinen klassischen Fußball mehr spielen können, größter Beliebtheit. „Anfangs waren es Trainer und ehemalige Altherren-Spieler. Nachdem wir das Angebot auf die Homepage gestellt haben, hat sich das dann entwickelt.“ Einen wöchentlichen Spielbetrieb gibt es dabei nicht, aber dafür regelmäßig Turnier. Am Wochenende richtet der Fußballverband Niederrhein sein erstes, großes Turnier im eigenen Verbandsgebiet aus. „Wenn man mit Leuten drüber spricht, wissen viele gar nicht, was das ist“, sagt Hennig, aber: „Wenn jemand einmal mitspielt, ist er direkt angefixt“.