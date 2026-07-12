TV Altenstadt stürmt mit Offensivkraft zum Turniersieg

Das erste Halbfinale des Turniertages entwickelte sich zu einer hochemotionalen Angelegenheit, in der der TV Altenstadt den 1. FC Rechberghausen mit 6:0 bezwang. Die Altenstädter zeigten sich von Beginn an treffsicher: Niclas Seybold eröffnete den Torreigen in der 7. Minute mit dem Treffer zum 1:0, und nur eine Minute später, in der 8. Minute, erhöhte Mazlum Dogan auf 2:0. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (30.+1) fiel das Tor zum 3:0. Auch im zweiten Durchgang ging das Toreschießen weiter, als Niclas Seybold in der 39. Minute zum 4:0 traf. Nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, schraubte Ivan Talotti das Ergebnis auf 5:0. Ein emotionaler Rückschlag für die führende Mannschaft war die Rote Karte gegen Arian Xhaferi vom TV Altenstadt in der 42. Minute. Trotz der Unterzahl markierte Yasin Çeküç in der 53. Minute den Treffer zum 6:0-Endstand.

Im zweiten Halbfinale standen sich die SGM Nellingen/Aufhausen und der SV Westerheim gegenüber, wobei die Partie mit einem 0:2 endete. In diesem intensiven Spiel brachte Thorsten Rieck den SV Westerheim in der 34. Minute mit 0:1 in Führung. Die Begegnung blieb bis zum Schluss packend, ehe derselbe Akteur, Thorsten Rieck, in der 60. Minute mit dem Tor zum 0:2 alles klarmachte und sein Team ins Finale schoss.

Knappe Entscheidung im Spiel um Platz 3

Das Spiel um Platz 3 bestritten der 1. FC Rechberghausen und die SGM Nellingen/Aufhausen. In dieser hart umkämpften Partie mobilisierten beide Mannschaften nach den vorherigen Niederlagen noch einmal alle Kräfte. Am Ende entschied ein Treffer das Spiel: Philipp Frasch erzielte in der 50. Minute das Tor zum 0:1-Endstand, womit die SGM Nellingen/Aufhausen den Sieg davontrug.

TV Altenstadt feiert den Titelgewinn im Finale

Das Finale des Kaiser-Pokalturniers zwischen dem TV Altenstadt und dem SV Westerheim endete mit einem klaren 3:0-Sieg. Der TV Altenstadt erwischte einen perfekten Start, als Yasin Çeküç bereits in der 2. Minute die frühe 1:0-Führung erzielte. In der 25. Minute baute Ekrem Hodžić den Vorsprung mit dem Tor zum 2:0 weiter aus. Den Treffer zum 3:0-Endstand markierte schließlich Leon Ruppert in der 43. Minute, womit der TV Altenstadt den viel umjubelten Gesamtsieg des Turniers perfekt machte.