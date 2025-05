TV Aldingen ist neuer Spitzenreiter, SV Allmersbach bleibt oben dran

Bezirksliga Enz/Murr

Einen neuen Spitzenreiter gibt es in der Bezirksliga Enz/Murr! Nach dem 5:0-Ausrufezeichen im Wiederholungsspiel gegen den TASV Hessigheim grüßt der TV Aldingen von der Spitze. Zur 2:0-Pausenführung traf Dominik Hoffmann binnen vier Minuten (36., 40.) doppelt. Nach dem Seitenwechsel verging eine halbe Stunde, ehe David Taraninov (72.), Roland Alaj (78.) und Benjamin Wössner (90.+2.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. --- Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde

Der FV Bad Schussenried feierte einen torreichen Heimsieg, bei dem ein Mann überragte: Felix Bonelli. Mit einem Doppelpack in der 10. und 30. Minute brachte er sein Team früh mit 2:0 in Führung. Doch die Gäste kämpften sich zurück – Alexander Hoch verkürzte in der 63. Minute auf 2:1, ehe Simeon Bohner nur fünf Minuten später in der 68. Minute den Ausgleich erzielte. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Felix Bonelli erzielte in der 72. Minute das 3:2, erhöhte in der 81. Minute auf 4:2 und setzte mit seinem fünften Treffer des Tages in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 5:2. Ein beeindruckender Auftritt des Torjägers. --- Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Lange Zeit sah es in Bühlertann nach einer Punkteteilung aus. Dabei gingen die Hausherren per Foulelfmeter nach acht Minuten durch Nico Ulreich in Führung. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel gelang Dustin Condello der Ausgleich. Nach der Stundenmarke schwächten sich die Gastgeber durch eine Gelb-Rote-Karte von Andre Heese selbst. Doch der abstiegsbedrohte SCB hielt dagegen, bis zur Schlussphase. In der 86. Minute brachte Levin Bareis den SVA in Front, Kevin Salzmann sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff sahen auch die Gäste in Person von Erik Eßlinger die Ampelkarte. --- Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei ABV Stuttgart vergrößert die Spvgg Cannstatt die Abstiegssorgen der Hausherren und verkürzt gleichzeitig den eigenen Rückstand zu Spitzenreiter Plattenhardt. Dabei ging ABV durch Alen Neskic nach einer halben Stunde per Elfmeter in Führung. Nur sieben Minuten später glich Daniel Fichte zum 1:1-Pausenstand aus. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Robin Jordan, der für Cannstatt das Spiel drehte. In der Nachspielzeit sorgte Wael Hammoud für die Entscheidung. ---

Der SV Deckenpfronn sicherte sich mit einer starken zweiten Halbzeit einen klaren 4:1-Heimsieg gegen den VfL Oberjettingen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Louis Mehl seine Farben in der 51. Minute mit 1:0 in Führung. Niklas Wunsch legte in der 68. Minute das 2:0 nach, ehe Noah Kimmerle in der 77. Minute auf 3:0 erhöhte. Zwar verkürzte Luka Kravoscanec per Foulelfmeter in der 89. Minute auf 3:1, doch Nick Gräsle stellte nur eine Minute später mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her.