TV Aldingen II: "Aber sowas von! Endlich raus aus der komischen Liga"

– Foto: TV Aldingen

Der TV Aldingen II dominiert die Kreisliga B3 Enz-Murr in beeindruckender Manier und steht zwei Spieltage vor dem Saisonende vorzeitig als Meister fest. Mit einer makellosen Bilanz von 19 Siegen und drei Unentschieden distanziert das Team den engsten Verfolger DJK Ludwigsburg deutlich. Nach dem schmerzhaften Scheitern im Vorjahr krönen die Aldinger ihre Entwicklung mit dem direkten Aufstieg.

Der vorzeitige Titelgewinn hat beim TV Aldingen II tiefe Emotionen und großen Jubel ausgelöst. Nach kräftezehrenden Spielen ließen Spieler und Verantwortliche der Freude freien Lauf. Trainer Faruk Aydin macht gegenüber FuPa aus der Intensität der Feierlichkeiten kein Geheimnis: „Wir feierten sehr lange. Hand aufs Herz: Wie oft wird man als Kreisligaspieler Meister?“ Für die Spieler des Vereins stellt dieser Erfolg einen Höhepunkt ihrer fußballerischen Laufbahn dar, der entsprechend ausgiebig gewürdigt wurde.

Die erfolgreiche Relegations-Wiedergutmachung

Hinter dem jetzigen Triumph steht eine klare Mission, die aus einer bitteren Enttäuschung der vergangenen Spielzeit geboren wurde. Nach dem verpassten Aufstieg im Vorjahr gab es für die sportliche Leitung und die Mannschaft keine zwei Meinungen über die Ausrichtung der neuen Runde. „Nach dem Scheitern in der Relegation letztes Jahr war für mich und meinen Trainerkollegen klar: Wir wollen nächstes Jahr direkt aufsteigen“, erklärt Faruk Aydin rückblickend. Diese Entschlossenheit zog sich von der Vorbereitung an konsequent durch die gesamte Saison.

Der Teamspirit als Fundament des Triumphs

Dass der Plan des direkten Aufstiegs so reibungslos in die Tat umgesetzt werden konnte, liegt vor allem an den mannschaftlichen Tugenden, die das Team über Monate hinweg auszeichneten. Auf die Frage nach dem entscheidenden Ausschlag für den Erfolg verweist der Trainer auf das kollektive Gefüge: „Der Teamspirit, der war unglaublich.“ Diese mannschaftliche Geschlossenheit paarte sich mit einer tiefen Verbundenheit zum eigenen Klub. Als die größten Stärken der Meistermannschaft definiert Faruk Aydin ganz klar den „Zusammenhalt und die Vereinsidentifikation“.

Die unbarmherzige statistische Dominanz

Ein Blick auf das aktuelle Klassement der Kreisliga B3 Enz-Murr verdeutlicht die Vormachtstellung des frischgebackenen Champions. Zwei Spieltage vor dem offiziellen Saisonende weist der TV Aldingen II uneinholbare 60 Punkte auf. Die Bilanz von 19 Siegen und drei Unentschieden bei keiner einzigen Niederlage zeugt von einer Konstanz, der die Konkurrenz nichts entgegenzusetzen hatte. Besonders beeindruckend liest sich das Torverhältnis von 129:13. Der Tabellenzweite, die DJK Ludwigsburg, folgt mit 53 Punkten sowie einem Torverhältnis von 75:25 und muss dem Meister den Vortritt lassen.

Spontane Reisepläne und der ersehnte Ligawechsel

Nachdem die sportlichen Pflichten erfüllt sind, rückt nun die gemeinsame Belohnung in den Vordergrund, auch wenn die Organisation die Mannschaft vor logistische Herausforderungen stellt. „Die Jungs sind für Mallorca. Aber für den einen oder anderen ist es doch zu spontan. Acht bis zehn haben sich bei der Meisterfeier dennoch gefunden“, berichtet Faruk Aydin über die Reisepläne. Der Abschied aus der aktuellen Spielklasse wird dabei mit großer Erleichterung vollzogen. Auf die Frage, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, entgegnet der Coach voller Vorfreude: „Aber sowas von! Endlich raus aus der komischen Liga.“

Hoffnungsvolle Zukunftsaussichten und neue Ziele

Während die aktuelle Saison ausklingt, laufen im Hintergrund bereits die ersten Weichenstellungen für die kommende Spielzeit 2026/2027. Dabei setzt der Verein stark auf den eigenen Nachwuchs, um den Kader langfristig zu verstärken. „Wir freuen uns auf die Jungs, die aus die Jugend rauskommen. Da sind einige interessante Spieler dabei in den nächsten zwei Jahren“, blickt der Trainer optimistisch voraus. Für die Herausforderungen in der neuen Umgebung hat Faruk Aydin bereits eine klare und bodenständige Marschroute ausgegeben: „Ganz einfach: Klassenerhalt und Mannschaften ärgern, die Ambitionen haben aufzusteigen.“