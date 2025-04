TV Aldingen bleibt oben dran, Absage beim TSV Merklingen

In einem ausgeglichenen Spitzenspiel trennten sich beide Teams 2:2. Riccardo Garofano (17.) und Pascal Moses per Foulelfmeter (81.) trafen für Bietigheim, Francesco Masso glich doppelt aus (29., 85.). Beide Teams bleiben mit nun 41 Punkten im oberen Tabellenfeld.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewann der TSV Nussdorf mit 2:0. Thorsten Josenhans brachte die Hausherren in der 32. Minute in Führung, Maurizio Aprigliano stellte in der 72. Minute den Endstand her. Nussdorf verschafft sich mit dem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf.

---